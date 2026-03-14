La séptima victoria seguida del enrachado Cortegada pasa por ganar al Arxil en el derbi

El Mariscos Antón Cortegada ha ganado nueve de sus diez partidos disputados esta temporada en liga en el pabellón Sara Gómez Mónica Ferreirós

El Mariscos Antón Cortegada recibe esta tarde en el pabellón Sara Gómez al Arxil (19.30 horas) en el derbi provincial de Liga Femenina 2. Un duelo de rivalidad marcado por la distinta necesidad de victoria en ambos equipos. Las de Manu Santos buscan la séptima consecutiva para asegurar su presencia en las eliminatorias de ascenso, mientras que las pontevedresas están contra las cuerdas, penúltimas a a cuatro triunfos de los puestos de permanencia cuando restan cinco jornadas.

Al Arxil sólo le vale ganar, por lo que intentará volver a sorprender al Cortegada, como ocurrió en la primera vuelta, cuando se impuso en Pontevedra por un claro 77-60. Un precedente que tiene muy presente el técnico vilagarciano. “Van a tener ese plus de motivación que debemos tener nosotras también, fue algo clave para que nos ganaran en su pista, salieron más motivadas, con más energía, intensidad y dureza”, recuerda Santos, que espera que esta vez sea el Cortegada el que muestre esa determinación. “Están en una posición en la que cada partido es una final, al igual que para nosotras, aunque con distinto objetivo”.

El del Cortegada es ilusionante, por lo que la presión es completamente diferente. Las vilagarcianas están en su mejor momento de la temporada. Promedian 84 puntos por partido en las últimas seis victorias y vienen de anotar 11 triples en Lleida. Si bien, es la defensa la clave en la evolución del equipo y el aspecto donde sigue incidiendo el técnico, que tuvo que dar descanso a varias jugadoras durante la semana, pero espera que todas estén disponibles esta tarde.

El Arxil viene de perder por marcadores ajustados ante Barakaldo y Maristas, por lo que dará guerra. “Tiene un muy buen quinteto”, apunta Santos. Destacan las bases María González y Kelly Chasse, que viene de hacerle 21 puntos al líder. En su peligrosa línea exterior Marta Maestro y Lucía Flores también son jugadoras importantes, mientras que en la pintura Ana Faussurier aporta experiencia y la pívot francesa Naomu Lemongang talento bajo el aro con sus 1.87 centímetros de estatura.

Manu Santos cree que las urgencias y la rivalidad también entran en juego en partidos como los de hoy. “Muchas veces los temas motivacionales casi importan más que los técnicos o tácticos”, por eso incide en “intentar salir con esa motivación porque es un partido importantísimo”, antes de poder rematar la faena la próxima semana en Mataró. “Tenemos que salir con la misma mentalidad, energía y motivación con la que van a salir ellas”, pide Manu Santos.