El Sigaltec hace la machada en la pista del colíder y se aferra a la liga

Mike Gil defiende ante los ánimos de sus compañeros y su entrenador desde el banquillo Raúl López

El Sigaltec CLB dio la machada en Carballo al imponerse al colíder Calvo Xiria por 66-79, por lo que consigue su octava victoria en Tercera FEB y sigue fuera de descenso a falta de cuatro finales para la conclusión del campeonato. La puesta en escena y el desenlace del equipo de Luis Gabín fueron excelentes y claves en el triunfo.

Los locales, el equipo más en forma de la categoría, se encontraron con un rival que salió enchufadísimo, con las ideas muy claras y circulando muy bien el balón contra una defensa agresiva del bloqueo directo. A los vilagarcianos les acompañó el acierto, con 6/7 en triples en el primer cuarto, por lo que cogieron una renta de 14 (15-29).

Jorge Rodríguez en defensa durante una acción del partido Raúl López

El festival visitante prosiguió al inicio del segundo cuarto, aunque ya dominaron más las defensas porque los árbitros permitieron muchísimos contactos. El Sigaltec llegó a ponerse 18 arriba (17-35), pero poco a poco fue perdiendo el control del partido con la segunda falta de Óscar, que le llevó al banquillo. Los coruñeses recortaron un poco la diferencia, que se estableció en 9 al descanso, al que los vilagarcianos llegaron con malas sensaciones al anotar sólo 9 puntos en el segundo cuarto, con poco acierto (0/6 en triples) y 5 pérdidas.

El Sigaltec hizo un buen partido en defensa de nuevo Raúl López

Tras el descanso los locales salieron en tromba, presionando mucho y jugando muy duro el uno para uno al aro en situaciones de transición. Al Sigaltec le costó entrar de vuelta al partido y perdió su ventaja en apenas tres minutos (42-42). Fue el primer momento crítico, pero el CLB sobrevivió con un par de triples de Pablo Fernández y canastas importantes de Mateo Bello y Jorge Rodríguez, por lo que entró en el último cuarto 3 arriba. Entonces Gabín aprovechó el emparejamiento de Mateo Bello con uno de sus interiores para que el grovense se generase situaciones desde el uno contra uno jugando de cara al aro, Mateo anotó 5 puntos importantes, justo cuando más apretaba el Xiria, que amenazaba con endosar un peligroso parcial de los suyos.

Aarón trata de taponar una entrada a canasta de un rival Raúl López

Llegó entonces el segundo momento crítico del partido, cuando los locales se pusieron por delante (61-57), en varias circulaciones de balón buenas y encontrando tiros abiertos que aprovecharon. Pero una canasta de Óscar y un robo, y canasta de Aarón empataron de nuevo el partido a 61 y a partir de ahí el Sigaltec jugó mu bien, muy sólido en defensa, cambiando los bloqueos y aguantando cada uno contra uno. Óscar Castaño llevó el ritmo en ataque y Pablo Fernández, con un triple y una canasta, empezó a encarrilar una victoria que sentenciaron Miguel, Jorge y el propio Óscar con un 2+1.

Los vilagarcianos, en un ejercicio de madurez, volvieron a dejar claro que quieren y pueden quedarse en esta liga. El paso dado en Carballo es muy importante, pero aún hay que remar mucho.

Jugadores y técnicos del Sigaltec celebran su octava victoria de la temporada en Tercera FEB cedida