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Deportes

El Sigaltec busca dar la machada en Carballo ante el colíder Calvo Xiria

Los vilagarcianos visitan esta tarde (17.15 horas) al equipo más en forma de la liga

Gonzalo Sánchez
14/03/2026 06:22
Óscar Castaño en acción en la victoria del pasado sabado ante el Betanzos
Óscar Castaño en acción en la victoria del pasado sabado ante el Betanzos
Mónica Ferreirós
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El Sigaltec se desplaza a Carballo para medirse esta tarde a las 17.15 horas al Calvo Basket Xiria, el equipo más en forma de Tercera FEB, que se ha situado colíder tras sus últimas cuatro victorias seguidas. Luis Gabín recupera a Álvaro Rodríguez, por lo que dispone de toda la plantilla. “Físicamente vamos recuperando gente”, reconoce el técnico vilagarciano. 

“Ellos están con mucha confianza”, advierte, destacando a nivel individual el nivel que está mostrando el base Carlos Varela, cedido por el Basket Coruña, que promedia 17 puntos por partido y más de 23 de valoración. “Viene de meterle 8 triples a Marín y 5 a Culleredo”, destaca Gabín. 

“Aunque perdieron a sus dos referencias interiores de principio de temporada”, al marcharse Oillataguerre y Curtis Larousse, “trajeron a Milos Tomic y no están notando esas bajas porque están jugando con muy buen ritmo, con las ideas claras en ataque con una línea exterior que hace mucho daño”, explica el entrenador del Sigaltec, que espera un partido entre equipos de estilos similares, a pesar de la evidente diferencia de tamaño. “Atrás son intensos y agresivos, no conceden tiros fáciles y no especulan”. 

El Sigaltec fue capaz de sorprender al Calvo Basket Xiria en la primera vuelta en el Sara Gómez, cuando se impuso 63-59. Repetir la machada hoy no será fácil, pero tampoco imposible. “Tenemos que ser capaces de igualar su intensidad, salir muy centrados, pelear el rebote como locos, no bajar los brazos en ningún momento y controlar su tiro exterior”, explica Gabín. “Para nosotros es un reto. Ya nos sentimos parte de esta liga y queremos competir”. El Sigaltec sueña con un partido perfecto para dar la sorpresa y seguir haciendo camino a la permanencia.

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