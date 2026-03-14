El Portonovo visita al Arnoia, rival directo, y el Villalonga se encomienda a su fiabilidad en San Pedro ante el Alertanavia

Tymo y Rodri en una acción del derbi del Concello de Sanxenxo el pasado domingo Mónica Ferreirós

El Portonovo (4º con 44) visita mañana al Atlético Arnoia (8º con 39 puntos) a las 17.30 horas en el campo de A Queixeira, ahora de hierba artificial. Con la moral a tope tras la victoria en el derbi, con la que los arlequinados suman 37 puntos de los últimos 45 en juego, el Portonovo viaja a tierras ourensanas con la baja del central Diego Abal, sancionado, y la duda de Mateo García, que el domingo se retiró ante el Villalonga por una molestia muscular. Por contra, Carlos García Martínez y Adrián García ya están recuperados.

"El Arnoia es un equipo con una identidad de juego muy definida. Juegan directo, cargan rápido el área y son buenos ganando segundas jugadas. Tenemos que estar muy concentrados para gestionar ese tipo de juego y de acciones", advierte Minso.

En los locales destacan futbolistas con experiencia en categorías superiores, como Iago Quintairos, o Rubén Arce, y también los jóvenes atacantes Raúl Gallego (8 goles) y Kevin Tumbeiro (6). "En su campo son partidos muy intensos debido a las reducidas dimensiones del terreno de juego y su forma de jugar", asume Minso, que espera que su equipo se adapte al contexto que exigirá el partido para alejar a otro rival directo de la zona de play-off.

El Villalonga (10º con 35 puntos) recibe mañana en San Pedro a las 17 horas al Alertanavia (15º con 26 puntos). Los vigueses llegan necesitados porque están en descenso y los celestes están obligados a sumar su cuarta victoria seguida en casa para que los números todavía les permiten soñar con llegar a la quinta plaza, que ocupa el Antela con 8 puntos más que el Villalonga.

Roberto Lázaro pierde por sanción a Manu Bugallo, Maikel Barbosa e Iván Capelo, por ciclo de amarillas. "O equipo está con ganas de reivindicarse", reconoce el técnico, que considera que su equipo en San Pedro, con el plus que les da la afición, es "difícil de batir".

Sobre el rival, Lázaro lo califica como joven y dinámico, con mucho desparpajo, por lo que incide en al concentración defensiva para maniatarlo.

Por su parte, el Umia (colista con 14 puntos) visita mañana al Lemos (6º con 41 puntos) en el campo de A Pinguela, donde no ha ganado ningún visitante en lo que va de liga. Los de Barrantes, con el descenso asumido, viajan sin presión y dispuestos a hacer un buen partido.