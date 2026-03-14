El Cortegada resuelve tras el descanso el derbi con el Arxil y ya saborea su presencia en la fase

Marta Sanmartín bota el balón durante un ataque de las locales Gonzalo Salgado

Cayó la séptima victoria seguida. El Mariscos Antón Cortegada no falló en casa en el derbi ante el Arxil al imponerse 65-49 tras resolver a través de su buena defensa en la segunda parte y da el paso prácticamente definitivo para asegurar su presencia en el play-off de ascenso.

El equipo de Manu Santos suma su decimosexto triunfo y, a falta de cuatro jornadas, está metido de lleno en la pelea por el subcampeonato al que también optan Ibaizabal y León. El derbi no fue fácil. Las pontevedresas, virtualmente descendidas, se lo jugaban todo. Y salieron con agresividad y buena defensa para incomodar a las locales, que estuvieron por debajo en el marcador prácticamente toda la primera parte.

El partido discurría por los derroteros que había tenido el de la primera vuelta. Un triple de Damaris sobre la bocina dejó el 15-19 en el marcador al final el primer cuarto. En el segundo, y pese a otro triple local, esta vez de Iversen, el Arxil llegó a mandar por 8 (20-28), pero fue entonces cuando el Cortegada reaccionó, con buenos minutos de Marta Sanmartín. Otro triple, esta vez dde Cris Loueiro, completó un parcial de 10-1 que puso por delante por primera vez a las locales (30-29).

Cris Loureiro acabó con 12 puntos en su cuenta particular ante las pontevedresas Gonzalo Salgado

El Cortegada se fue al descanso con el partido difícil (34-34) y Carabán y Jorge con tres faltas. Pero la segunda parte fue otra historia. El Mariscos Antón elevó sus prestaciones y su actividad defensiva y fue colapsando a su rival, que perdió fuelle, energía y acierto. Un parcial de 13-0 puso el 49-36 y a partir de ahí el Cortegada ya no dio opción. Sentenció cuando se puso 17 arriba con un triple de Cris Loureiro y tuvo un plácido final de partido tras una segunda parte en la que dejó en sólo 15 puntos al Arxil.

La próxima jornada viajará a Mataró para certificar matemáticamente el sábado por la tarde su presencia en el play-off. Ahora el reto es acabar segundo, para cruzarse en la primera eliminatoria de la fase con el cuarto del otro grupo y disputar el partido de vuelta en casa.