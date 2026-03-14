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Deportes

El Céltiga madruga para defender su quinta plaza en Viveiro

El equipo de Luis Carro juega a las 12 horas en Cantarrana con el reto de empezar a mejorar sus números como visitante

Gonzalo Sánchez
14/03/2026 14:05
Céltiga vs Cambados
El Céltiga viaja a Viveiro dispuesto a sumar una victoria para seguir en play-off
Mónica Ferreirós
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El Céltiga madruga este domingo para cruzar Galicia a lo largo de 214 kilómetros, los que separan A Illa de Viveiro, donde le espera el cuadro local en Cantarrana a partir de las 12 horas. El equipo de Luis Carro parte a las 7:30 horas con la ilusión de defender la quinta plaza, y lo hace con las bajas por lesión de Hugo, Álex Rodríguez, Arnosi y Carlos.

Los rojiblancos esperan encontrarse un campo irregular, sobre todo a medida que avance el partido, y un rival que ha conseguido un importante colchón de 8 puntos sobre la zona de descenso al ganar a Boiro y Noia, y al empatar en Vilalba. Si bien viene de caer en Arteixo y afronta este duelo con bajas importantes por sanción, al perder a los defensas Diogo y Folgar, y al capitán Rolle. Además tampoco están disponibles Trasi ni Arturo.

El equipo de Alberto López sigue reinventándose para agarrarse un año más a la categoría. En el mercado invernal vio como se marchaban titulares como Nacho Puente o el central Franco Bellomo, además de Yanikke, por lo que incorporó a Vicente Schneider (Barco), Trasi (Compostela), Colucci, Manu Martín y el estonio Henri Kablik. "Mejoraron con lo que ficharon en Navidad", reconoce Luis Carro, que tiene la duda de si los locales jugarán o no con tres centrales dadas sus bajas. "Tenemos que ser capaces de interpretar sus distintas estructuras, a través de lo que nosotros hacemos habitualmente. Si queremos mirar hacia arriba tenemos que dar un paso en lo defensivo y en nuestro rendimiento como visitantes", advierte el vilanovés.

"Es una semana importante y en función de como salgamos de ella podremos ver a donde somos capaces de llegar". Al Céltiga le esperan siete de los once partidos que restan como visitante, por lo que está obligado a mejorar sus registros lejos de A Illa si quiere seguir en zona de play-off. 

En los locales, el técnico Alberto López explica que las bajas condicionan mucho a su equipo, ya que "sólo somos once mañana, con un portero y un cambio".

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