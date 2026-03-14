El Boiro se queda con la miel en los labios en su regreso a Barraña

Aram protagonizó un bonito duelo con el veterano Cellerino Tania Martínez

Al Boiro se le sigue resistiendo la victoria tras empatar ayer ante el Gran Peña 1-1 en su regreso a Barraña. El equipo de Jose Tizón logró ponerse en ventaja en el último cuarto de hora por medio de un golazo de Mario Prol, pero la alegría no duró demasiado porque los vigueses empataron en el 84 gracias a un tanto de Odilo a la salida de un córner, por lo que se matienen por delante en la tabla con dos puntos más que los locales, que encadenan su tercera igualada consecutiva.

El partido fue muy igualado y estuvo condicionado por el estado del terreno de juego, muy blando, sobre todo por las bandas, Lo que hacía difícil combinar, por o que el juego era lento y ayudaba a la presión del contrario. Ambos buscaron el juego directo. El Boiro tuvo que adaptarse a eso, en la prmetra parte apenas tuvo ocasiones. Igual que los visitantes, cuyas llegadas fueron más por meter el balón en el área que por juego y dominio.

La mejor opción de los locales llegó en un balón largo que remató Casais y acabó en córner, tras peinada de Juanma, pero no fue una ocasión clara. El Gran Peña tuvo una en un tiro cruzado de Coira que envió Borja a córner. El partido era un toma y daca por ver a quien se equivocaba. El Gran Peña optó por jugar directo sobre Cellerino, que tuvo un duelo bonito con un Aram que le ganó la partida.

En la segunda parte el Boiro trató de darle más amplitud al juego, sobre todo en la banda de Prol, y su presión fue más avanzada. El Boiro ya llegó mucho más al área y fruto de eso empuje llegó el gol de Mario Prol, mientras el Gran Peña se armó atrás y dejó a tres jugadores descolgados en ataque. El 1-0 fue una acción individual de Prol, que se fue de varios rivales y la metió en la escuadra. Pero unos minutos después llegó el 1-1, en un córner que remató Odilo en el primer palo, marcando de cabeza.

De ahí al final fue un querer y no poder de ambos. Aram tuvo una ocasión en el último minuto con un remate rozando la escuadra a centro del debutante Juanpa Barros. iba a romper su sequía de victorias. El Boiro no generó mucho, pero tampoco concedió apenas nada, por lo que una vez que puso por delante parecía que iba a romper su sequía de victorias. No fue así.