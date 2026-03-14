El Boiro regresa a Barraña en busca de un anhelado triunfo

El Boiro regresa a Barraña 48 días después de su último partido como local en su campo de hierba natural Gonzalo Salgado

Cuarenta y ocho días después el CD Boiro regresa a Barraña, donde esta tarde a partir de las 17 horas recibe al Gran Peña para iniciar una semana muy importante de tres partidos. Por primera vez desde el parón navideño, José Tizón dispone de toda la plantilla, una vez recuperados de sus lesiones Adri Castro y Juanpa, por lo que el técnico tendrá que hacer descartes en la convocatoria.

El Boiro quiere cortar su mala racha de siete jornadas sin ganar ante un rival que llega al alza, tras vencer en Barreiro a Estradense y Barco, por lo que es séptimo, con dos puntos más que lo locales y a tan solo uno del play-off. “El Gran Peña tiene una gran plantilla y larguísima”, advierte Tizón, que destaca el “potencial ofensivo” de los vigueses con nombres como el veterano Gastón Cellerino, que viene de marcar un golazo de chilena al Barco, Fran López, máximo goleador de los visitantes con 8 tantos, o Coira.

“Vienen en una dinámica muy positiva y están compitiendo muy bien. Tienen mucha calidad en sus medios centros, con Íker Rodríguez, Arango y Antón de Vicente”.

Sobre el regreso a casa, Tizón explica que “hace dos meses que no pisamos el campo, por lo que no sabemos como estará, es una incógnita”, reconoce. “Estamos con muchas ganas de jugar en Barraña, con nuestra gente después de tanto tiempo”.

A la hora de explicar las razones del bache del resultados por el que atraviesa el equipo, Tizón habla no esconde que “hubo partidos en los que no jugamos bien, las bajas en algún momento también nos penalizaron y en esta segunda vuelta todos los rivales aprietan mucho y cuesta más sumar”. Pero los boirenses esperan dejar todo eso atrás esta tarde y volver a saborear un triunfo antes de visitar el jueves al Lugo B.

Es una semana clave para volver a engancharse a la pelea por el play-off, puesto que entre el quinto clasificado, que es el Céltiga, y el Boiro, décimo, sólo hay tres puntos de diferencia y muchos equipos entre medias.