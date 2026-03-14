Caldas acoge este domingo el Campeonato de España de Trail Runnig

Xiabre decide las plazas para el Campeonato de Europa de Liubliana en junio RFEA

Caldas acoge este domingo la 12ª edición del Campeonato de España de Trail Running absoluto, sub23 y master, que se disputa junto al Trail Laxe dos Bolos y comenzará a las 8:30 horas. Las tres categorías (absoluto, sub23 y master) del Campeonato de España competirán sobre un recorrido de 43,2 kilómetros y 2350 metros de desnivel positivo.

Se trata de un circuito que concentra su dureza en el primer tercio de la prueba, con más de la mitad del desnivel positivo en esos primeros 14 kilómetros. Luego, los atletas afrontarán casi 30 kilómetros que alternan subidas empinadas y técnicas bajadas en multitud de terrenos: trialeras, senderos, barro, pista… y un río que deberán cruzar en varias ocasiones.

Además de los entorchados nacionales, el Campeonato de España de Trail Running cuenta con un aliciente extra: las plazas para el Europeo Off-Road. Y es que el primer y la primera clasificados obtendrán la preselección directa para la cita de Liubliana, siempre y cuando cumplan con el resto de los criterios de preselección establecidos por la Dirección Deportiva de la RFEA.

La carrera consta de 43,2 kilómetros y parte de la Praza do Camiño Portugués, al lado de la Fonte Termal das Burgas, con un desnivel positivo de 2350m. Hay avituallamiento en diversos puntos del recorrido bien líquido o sólido (kms 8, 14, 22, 29, 34 y 39). El punto más alto corresponde al km 8 (640 m), el Miradoiro de Xiabre, luego se baja y posteriormente se sube hasta el km 14 (580 m), cercano también al Miradoiro, se regresa posteriormente en dirección hacia el pueblo cruzando el río Follente, y desde el km 22, continúa el recorrido con continuos toboganes sin superar los 300 m.

La carrera se resume en tres tramos, la primera parte hacia el Monte Xiabre, dura, con desnivel y bajada técnica; la segunda parte es un tramo más rápido hasta la Fervenza Fridauga y finalmente una última parte de toboganes, con terreno irregular y rompepiernas en el Monte de Santa María.

Casi un centenar de atletas pelearán por los títulos. Entre los favoritos en categoría masculina figuran nombres como el asturiano Diego Menéndez, el catalán Diego Arroyo, el andaluz Javier Gutiérrez y el gallego Alexandre Otero, que ya sabe lo que es vencer en Laxe dos Bolos. En categoría femenina destaca la presencia de Ainara Urrutia, que ya sabe lo que es disputar un Mundial con España, Ainara Uribarri o Garazi Sampedro.

En esta III edición del Trail Laxe dos Bolos, que albergará en su distancia larga el Campeonato de España de Trailrunning, en la modalidad ‘Short Trail’ , también se llevará a cabo otras dos distancias para atletas federados y no federados. Serán de 19.7 kilómetros, para la que se han inscrito un total de 225 atletas, y de 8,4 kilómetros, con 224 inscritos.