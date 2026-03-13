La "armada arousana" afronta en Sevilla el Campeonato de España de Invierno

Sevilla acoge una nueva edición del Campeonato de España de Invierno este fin de semana RFEP

El canal del CEAR de La Cartuja de Sevilla acoge este fin de semana el LVI Campeonato de España de Invierno de 5000 metros, que reúne a 898 palistas en las pruebas de K1 y C1 en las categorías júnior, sub 23 y sénior. Habrá una amplia representación de los clubes arousanos en este evento que abre la temporada en el calendario nacional tras el selectivo celebrado el pasado fin de semana en Trasona. Los cuatro ganadores de las pruebas conseguirán billete para el Campeonato de Europa sobre la distancia de 5000 metros sin porteos, que se celebrará en la pista lusa de Montemor el segundo fin de semana de junio. También tendrán lugar las pruebas de Paracanoe, en las que hay inscritos 66 palistas.

Entre las aspirantes a pelear por el podio en la prueba absoluta de kayak destaca la grovense del Breogán Tania Álvarez. En K1 femenino se han inscrito 67 participantes. La extremeña Estefanía Fernández, la zamorana Laura Pedruelo o la asturiana Miriam Vega parten en el grupo de favoritas entre las que también figuran Eva Barrios, Irati Osa, Amaia Osaba, Begoña Lazkano, Cristina Franco o Aurora Figuereras. En la prueba sénior de canoa masculina defiende título el madrileño Noel Domínguez, que se impuso el año pasado por delante de Jaime Duro y del canoísta del Náutico O Muiño Adrián Sieiro. Su compañero Manu Fontán, que viene de brillar en el selectivo y los breoganistas Tono Campos y Diego Romero también figuran entre los aspirantes a copar las primeras plazas, al igual que el catoirense de As Torres Fernando Busto.

En K1 júnior, el CP Portonovo estará representado por Lucía Otero, Sabela Marquez, Sofía Parada y Sara Burgos (CP Portonovo). En K1 Sub 23 destaca la presencia de Yaiza Novo (Rías Baixas-Boiro) y Sara Durán (Portonovo). Mientras que en C1 Sub 23 femenina estarán en la línea de salida palistas como Nerea Novo (Pontecesures), la grovense Valeria Oliveira, Marta Castiñeiras (As Torres), Lara Remigio (Náutico O Muiño) y Ainara Rodríguez (Pontecesures). En la prueba júnior femenina de C1 Silvia Gago (Náutico O Muiño) es uno de lo nombres propios de la armada arousana, al igual que Pedro Torrado, Kevin Longo, Raúl Fernández o Jairo Zurita (As Torres Romería Vikinga de Catoira) en C1 Sub 23 masculino.

El campeonato podrá seguirse de manera íntegra a través del canal de la Real Federación Española de Piragüismo en YouTube, RFEP TV. Además, el domingo, las tres finales Senior (K1 masculino y femenino y C1 masculino) se podrán ver a través de RTVE Play.