El triatleta Javier Gómez Noya apadrina la Entre Rías Media Maratón 2026

El deportista ferrolano durante una competición EFE

Javier Gómez Noya, considerado uno de los mejores triatletas de la historia, será el padrino oficial de la Entre Rías Media Maratón 2026, que se celebrará el próximo 17 de mayo entre O Grove y Sanxenxo.

El deportista gallego, nacido en Ferrol y referente mundial del triatlón durante más de dos décadas, cuenta con historial espectacular que lo sitúa entre los grandes del deporte internacional. A lo largo de su carrera, ha logrado cinco campeonatos del mundo de triatlón (2008, 2010, 2013, 2014 y 2015), además de una medalla de plata olímpica en los Juegos de Londres 2012 y varios títulos europeos, consolidándose como uno de los atletas más dominantes de su disciplina.

La Entre Rías Media Maratón 2026, organizada por los Concellos de O Grove y Sanxenxo bajo la dirección técnica de Nokao, volverá a reunir a miles de corredores en un recorrido que conecta algunos de los paisajes más emblemáticos de la costa gallega, pasando por lugares como la Illa de A Toxa o la playa de A Lanzada. El evento contará con dos modalidades: media maratón (21 kilómetro) y diez kilómetros.

Además, el sábado 16 de mayo se celebrarán las carreras infantiles gratuitas para niños y niñas de 0 a 13 años, reforzando el carácter familiar y participativo de la cita.

La organización espera superar las cifras de participación del año pasado, cuando más de 2.200 corredores tomaron la salida en una jornada marcada por el ambiente festivo, el deporte y el entorno natural. Con Javier Gómez Noya como padrino, la prueba suma un embajador de lujo para una prueba que ya es sinónimo de deporte, paisaje y experiencia.