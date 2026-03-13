Cris Loureiro: “Tenemos opciones de ascenso, pero prefiero pensar en el presente”

Cris Loureiro en el Sara Gómez Gonzalo Salgado

El Mariscos Antón Cortegada vive sus mejores horas tras vencer ampliamente en Lleida. Actualmente, las de Manu Santos ocupan la cuarta plaza de la clasificación con 46 puntos, a tres puntos del líder, y una racha de cinco victorias consecutivas.

En una temporada en la que los cambios reinaron en sus filas, Cris Loureiro sigue siendo una de las grandes jerarcas con la camiseta del equipo vilagarciano.

¿Cómo está el equipo después de la victoria en Lleida?

Nos da mogollón de confianza y hace que trabajemos mejor en el día a día. Estamos muy bien en el día a día, entrenando y muy bien.

Ya van varios partidos que ganan con mucha comodidad en el marcador, ¿dónde cree que está la clave?

Llevamos varias semanas entrenando con mucha energía y exigencia. Al final, creo que es el reflejo de tener buena continuidad en el día a día. En este último partido coincidió que tuvimos muchísimo acierto en ataque, por lo que rápido nos pusimos por delante y supimos mantener esa ventaja.

Cris Loureiro en el Sara Gómez Gonzalo Salgado

Anotó 19 puntos, que se dice pronto, ¿cómo se siente?

Muy bien, siento que tengo confianza y que confiamos las unas en las otras, da igual quien tire, tenemos la confianza de que la vamos a meter. Si es una buena opción todas pensamos que va a entrar y eso nos ayuda a encestar.

¿Cree que mejoró con respecto a la pasada campaña?

Bueno, cada año lo afronto como una oportunidad de superarme a mi misma, intento que cada uno sea mejor y me conciencio mucho. Puede ser que esté mejor pero es una cosa de equipo. Yo me veo mejor si mis compañeras y mis entrenadores me exigen y si hay calidad en el día a día, y eso lo tenemos. Eso ayuda a que individualmente podamos mejorar.

Nos encanta jugar en casa y ver que la gente está metida, nos empujan cuando hay bajones Cris Loureiro

¿Fue difícil adaptarse a todos los cambios de esta temporada?

Todas necesitamos un proceso de adaptación. Algunas nos conocíamos de año pasado pero otras no habían jugado aquí nunca. Es imposible que un equipo se mantenga igual de un año a otro, entonces pasas por un período de adaptación que, puede costar más o menos, pero que siempre hace falta y también es bonito.

¿En qué cree que mejoró el equipo desde el inicio de liga?

Sobre todo en la energía. Se nos exige mucho a nivel de enlazar varios esfuerzos seguidos y no nos relajamos. Al final, en los partidos te sale un poco como un automatismo de hacerlo durante toda la semana.

El Mariscos Antón Cortegada da un golpe de autoridad en Lleida para ponerse segundo Más información

¿Cómo describiría la identidad del juego que plantea el equipo?

Diría que controlando mucho las cosas básicas y haciendo cada esfuerzo con mucha energía. Cualquier cosa que hagamos, sobre todo en defensa, con nuestro 100%.

¿Se ven capaces de pelearle el puesto a Maristas?

Si matemáticamente es posible, claro. Estamos dispuestas a lo que nos de. Solo faltan cinco jornadas y Maristas nos saca tres. Si no, pues segundas.

¿Cómo se plantean las cinco jornadas que quedan?

De momento miramos a Arxil este fin de semana, porque allá perdimos y este queremos sacarlo sí o sí para seguir en esta dinámica.

¿Qué partido se esperan?

Yo creo que para ellas es una final por la situación en la que se encuentran, irán a por todas para seguir teniendo opciones.

Cris Loureiro durante el partido ante el Tarragona en el Sara Gómez MONICA VILA

Volver a jugar una fase de ascenso sería un regalo para los aficionados...

Sí, ahora cambió el formato y no hay una fase como tal, pero es bonito igualmente, porque un play-off a ida y vuelta también te da consistencia por si tienes un mal día.

Si matemáticamente es posible, estamos dispuestas a pelear el puesto a Maristas Cris Loureiro

Desde fuera se ve un vestuario muy unido. ¿Cómo es el día a día dentro del equipo?

Somos compañeras pero también somos amigas, y muchas estamos en dinámica de entrenar mañana y tarde, pasamos muchas horas.

El Pabellón Sara Gómez siempre aprieta, ¿qué significa para vosotras jugar en casa con esta afición?

Muchísimo. Nos encanta jugar en casa y ver que la gente está metida. Cuando atravesamos bajones tiran de nosotras y del revés también, nos dan energía para pelear todavía más.

¿Cree que el equipo ya tocó techo?

Espero que no (risas). No creo que hagamos las cosas perfectas, entrenamos para seguir mejorando. Espero tener margen de mejora.

¿Con qué sueña ahora Cris Loureiro?

Pues sueño a lo grande (risas). Es verdad que me gustaría llegar hasta el finalísimo, pero prefiero ser conservadora y pensar en el momento que estamos sin pensar a largo plazo. El ascenso es un reto y una meta para mí y para mis compañeras. Confiamos en subir porque tenemos opciones, al final, te ves en un buen momento y piensas a lo grande.