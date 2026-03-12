El Portonovo quiere más en su mejor momento de la temporada

Keko durante un enfrentamiento en el Salvador Otero ante el Céltiga FC la pasada temporada MONICA FERREIRÓS

El Portonovo SD atraviesa su mejor momento en la tabla clasificatoria de Preferente Sur. Los de Minso se encuentran afianzados en el cuarto puesto de la tabla con 44 puntos, a tres de ventaja sobre la sexta plaza, que quedaría fuera de disputar el play-off de ascenso. Aunque todavía quede mucho camino por recorrer, el Portonovo apunta al optimismo, y es que en 25 jornadas llevan 13 victorias, cinco empates y siete derrotas, además de 38 goles a favor y 27 en contra.

Así, el equipo de Minso se ha convertido también en el cuarto combinado que menos goles encaja, por detrás del líder UD Atios (20), el Antela (22), y el Lemos (22), que actualmente ocupa la sexta plaza de la clasificación.

El derbi se queda en casa y el Portonovo consolida su posición de privilegio Más información

Los buenos registros ofensivos y defensivos del combinado arlequinado hacen que en las últimas cinco jornadas acumulen tres victorias, un empate y una derrota. El proyecto del Portonovo sigue contando con figuras que ya la pasada temporada demostraron un enorme potencial, como el caso de Keko, el segundo máximo goleador del equipo.

“Estamos muy bien y muy contentos por la victoria en el derbi con el Villalonga, pero ya tenemos que pensar en el siguiente que es este fin de semana con el Atlético Arnoia”.

Los de Minso visitan este domingo a las 17:30 horas A Queixeira para medirse al Arnoia, el actual octavo clasificado con 39 puntos. “Aquí fueron un equipo muy difícil de meterle mano, pero creo que con todas las indicaciones que tenemos del míster vamos a competirles bien”, señala.

Una oportunidad más para afianzarse en una zona de play-off por la que no hay presión. “Aunque en el club nunca se habló de ascenso ni de play-off, sí que sabíamos los nombres que hay en el vestuario y teníamos cierta presión, pero ahora llevamos meses sin tenerla”, comenta Keko.

“Al principio costó y hubo que corregir cosas, pero hay un equipo de trabajo enorme, todos tenemos muchísimas ganas”, recalca. Otro de los puntos fuertes pasa por Baltar, dónde se ve la comunión entre afición y equipo.

“Aquí encontré una familia desde el principio, se están haciendo las cosas bien y eso se nota en Baltar, que cada vez viene más gente", explica. "Aún así, creo que aún nos falta techo por tocar, y si seguimos en esta línea podemos aspirar a grandes cosas de cara al final de temporada", concluye Keko.