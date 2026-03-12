El CJ Cambados permitirá un acompañante gratis por socio para el partido ante el Silva
La iniciativa del club nace con la idea de llenar Burgáns el domingo a las 17:15 horas en la primera final del equipo por la permanencia
El Club Juventud Cambados lanza una nueva iniciativa para llenar el Municipal de Burgáns en el enfrentamiento ante el Silva SD de este próximo domingo a las 17:15 horas.
Cada socio del club podrá asistir al partido con un acompañante de manera totalmente gratuita, y es que el enfrentamiento ante el Silva es la primera de las finales que enfrenta el Juventud Cambados por la permanencia.
Los de Pénjamo reciben a uno de los rivales más directos, y es que los coruñeses se encuentran un puesto por debajo (decimosextos con 19 puntos), de los cambadeses (decimoquintos) y con un punto menos, por lo que actualmente descenderían. Una derrota en Burgáns empujaría al velero amarillo a la zona roja.
"Queremos ver Burgáns cheo para empuxar ao equipo e conseguir tres puntos fundamentais", dicen desde la entidad cambadesa en el comunicado oficial de la iniciativa.