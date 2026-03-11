La peña barcelonista Perla de Arosa reúne a sus socios en su ya tradicional laconada

Los peñistas vilagarcianos durante la tradicional comida en la capital arousana Cedida

La peña barcelonista Perla de Arosa volvió a reunir a una gran parte de sus socios en su ya tradicional laconada, en la que también se rindió homenaje a Jose Antonio Fernández, quien lleva muchos años vinculado a la peña y estaba de cumpleaños el propio día de la cita.

“Hubo más de una treintena de socios en la comida, en la que se degustó un buen cocido, sopa y postres tradicionales. También hubo otro menú con almejas, pulpo y carne, así como menú para los más pequeños”, comenta Fran Gutierrez, presidente de la peña vilagarciana.

Asimismo, también se hizo entrega a los peñistas de los carnés de peñistas oficiales del FC Barcelona que gestiona la propia entidad. Asimismo, también quisieron hacer un pequeño homenaje a la mujeres que forman parte de Perla de Arosa al ser el ocho de marzo.

Ahora, los peñistas se encuentran organizando su próximo desplazamiento, que esperan que sea este domingo 15 de marzo, día en el que el FC Barcelona Femenino visita al Deportivo Abanca en Riazor. Asimismo, también se encuentran trabajando en otros posibles desplazamientos a la zona de la capital española. Esta primavera también enfrentarán sus elecciones.