Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

La peña barcelonista Perla de Arosa reúne a sus socios en su ya tradicional laconada

Este próximo domingo 15 de marzo esperan acudir a Riazor al encuentro entre el Barça Femenino y el Deportivo

María Caldas
11/03/2026 07:00
peña barça
Los peñistas vilagarcianos durante la tradicional comida en la capital arousana
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La peña barcelonista Perla de Arosa volvió a reunir a una gran parte de sus socios en su ya tradicional laconada, en la que también se rindió homenaje a Jose Antonio Fernández, quien lleva muchos años vinculado a la peña y estaba de cumpleaños el propio día de la cita. 

“Hubo más de una treintena de socios en la comida, en la que se degustó un buen cocido, sopa y postres tradicionales. También hubo otro menú con almejas, pulpo y carne, así como menú para los más pequeños”, comenta Fran Gutierrez, presidente de la peña vilagarciana.

Asimismo, también se hizo entrega a los peñistas de los carnés de peñistas oficiales del FC Barcelona que gestiona la propia entidad. Asimismo, también quisieron hacer un pequeño homenaje a la mujeres que forman parte de Perla de Arosa al ser el ocho de marzo.

Ahora, los peñistas se encuentran organizando su próximo desplazamiento, que esperan que sea este domingo 15 de marzo, día en el que el FC Barcelona Femenino visita al Deportivo Abanca en Riazor. Asimismo, también se encuentran trabajando en otros posibles desplazamientos a la zona de la capital española. Esta primavera también enfrentarán sus elecciones.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina