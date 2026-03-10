El Inelsa Meaño pierde en Valladolid un partido que quedó resuelto ya al descanso

Juan Costas no continuará al frente del equipo la próxima temporada Mónica Ferreirós

El Inelsa Asmubal perdió en Valladolid en un partido condicionado por las bajas visitantes y el largo viaje por carretera que acabó por condicionar en el apartado físico el rendimiento de las jugadoras que entrena Juan Costas. Estas circunstancias, unida a la diferente necesidad de ambas equipos, ya que las meañesas están salvadas y las pucelanas aún tienen mucho que remar para lograr el objetivo, condicionó el resultado final.

Al Asmubal le costó entrar en el partido y no tardó en verse en desventaja (6-2). El equipo de Juan Costas, con una rotación no demasiado larga y Raquel Muñiz aún mermada en lo físico, fue agarrándose al partido a través de la capacidad anotadora Laura Miniño. Las locales fueron centrando su defensa en la máxima goleadora visitante, por lo que el Asmubal tuvo dificultades para ver portería y se vieron 9 abajo al descanso (20-11).

La segunda parte se convirtió en un mero trámite, sobre todo cuando la diferencia llegó hasta los 11 goles. Las locales aflojaron y repartieron minutos, algo que permitió al Asmubal maquillar el resultado hasta el 34-27 final.

El Asmubal es séptimo con 21 puntos, en una situación cómoda en la tabla a falta de cinco jornadas para la conclusión de la liga. su defensa. Le resta recibir en Coirón a Porriño, Sanse y Cañiza, y tendrá que viajar a Canarias, para medirse el Perdoma, y a Palencia, donde tocará rendir visita al Fuentes Carrionas.

Al club le toca pensar ya en planificar la próxima temporada, una vez que el técnico Juan Costas ha comunicado su decisión de no continuar el próximo año.