Gus Andújar: “Siento orgullo, porque es el club de mi vida, y también responsabilidad”

Gustavo Andújar saltó a pista el sábado entre un pasillo de jugadores y técnicos del club y con el pabellón en pie para rendirle un gran homenaje | Mónica Ferreirós

Gustavo Andújar Negro ya es historia viva del baloncesto vilagarciano. El sábado el Sigaltec CLB le convirtió en el primer jugador cuya camiseta está colgada en el pabellón Sara Gómez de Fontecarmoa. Un reconocimiento a sus 17 temporadas en la entidad en dos diferentes etapas, en las que deja legado no sólo por su brillante trayectoria deportiva, sino por su comportamiento ejemplar para transmitir valores como el respeto, el trabajo duro, el compañerismo, la superación personal, el liderazgo y la humildad.

Dos días después del bonito homenaje que le prepararon sus compañeros de directiva, Gus habla de las emociones que sintió con el pabellón en pie aplaudiéndolo y muestra gratitud.

¿Qué tal la resaca emocional?

(Risas) Todavía estoy asumiendo muchas cosas. Estoy asimilando todo lo bueno que me pasó el sábado. Todavía me sigue llamando gente para felicitarme. La verdad es que estoy muy contento.

Tuvo toda la semana para metalizarse, pero el homenaje superó las expectativas, ¿no cree?

Sí, estuvo muy bien. Me gustó mucho y se lo dije a Javichu (Guerrero) y a Diego (Doval), que fueron los que más estuvieron al pie del cañón organizándolo. Para mí fue inimaginable. Sabía que habría un vídeo y me dijeron que prepararse un pequeño discurso, pero creo que todo fue muy emotivo, sobre todo ver el pabellón con tanta gente. Me llegó al corazón porque fueron muchos años en el club y ahí seguiré, en otra etapa.

Sigue sirviendo al club, que tantas cosas le dio, pero ahora desde la directiva...

Sí, tenemos que continuar en esta senda e intentar que el resto de los chicos apliquen los mismos valores y el mismo esfuerzo que me llevó a mí a conseguir esto. Lo dije en el discurso, yo sólo jugué al baloncesto, pero mucha gente me recuerda todo lo que hay alrededor, lo que he transmitido al resto y como los he podido ayudar con mi implicación, de ahí este reconocimiento.

¿Con qué etapa se queda, Inelga o Sigaltec?

Pues me quedo con la dos. Me coincidieron en etapas personales diferentes. La del Inelga fue maravillosa, cargada de éxitos. La etapa CLB fue muy gratificante porque volver a las canchas con 42 años, tras estar 11 años sin jugar, no fue fácil. Además el baloncesto también cambió mucho estos años. A nivel físico, intentar competir con gente a la que le doblaba la edad en la mayoría de los casos no fue nada sencillo. Pero fue gratificante por todo lo que estaba alrededor, más allá de lo deportivo.

Gus recibió de manos del alcalde, Alberto Varela, un cuadro con la réplica de la camiseta que está colgada en el pabellón Mónica Ferreirós

Ayudar al club en ese momento de necesidad y transmitir a los chicos los valores, la energía, el trabajo constante y esas ganas de competir fueron cosas que personalmente me hacen sentir orgulloso, además logramos devolver al equipo a EBA, que fue la guinda a todo esto.

¿Hasta qué punto la permanencia en Tercera FEB es fundamental para mantener este resurgir del baloncesto masculino en Vilagarcía?

El objetivo del club, como bien explicó el presidente Isidoro (Canabal), es que a final de temporada los jugadores sean mejores que al principio de la misma. Si eso nos permite mantener la categoría, genial. Y si no, a seguir trabajando en la misma línea. El club va a trabajar siempre para poder ofrecerle a los jugadores poder competir en la categoría que obtengan o merezcan deportivamente.

En la última etapa del Inelga ya hubo una vuelta al origen, con la cantera muy presente. Éramos prácticamente el 80 % de los jugadores de aquí, por lo que ya se estaba buscando esa identidad de club de base. Por diferentes motivos no se pudo continuar y se reestructuró el club, pero manteniendo esa esencia con el objetivo de poder competir algún día con jugadores formados en las categorías inferiores. El club tuvo la paciencia necesaria para atravesar ese desierto y siguió trabajando hasta conseguir una estructura y un equipo que le diese el salto de calidad para regresar a una categoría nacional después de cinco fases de ascenso. Si al final de esta temporada se desciende, nada de esto se va a perder porque la filosofía de club está muy clara.

Dio la impresión que su homenaje fue gasolina extra para el equipo el sábado ante el Betanzos...

(Risas) Los chicos me quieren demasiado. En esta última etapa ejercí esa labor de líder que necesitaban por circunstancias. Si mi presencia les aporta, genial. Ya les dije claro que no me voy a ir. Eso sí, ya no voy a jugar, pero seguiré ahí para echar una mano en lo que pueda. Ojalá salgan siempre con la actitud y la energía con la que jugaron el sábado, que hicieron un partido redondo, y también en otros partidos, en los que demostraron que se crecen ante las adversidades. Quedan cinco partidos para seguir creciendo e, insisto, si son mejores jugadores al final de temporada que al inicio, el objetivo estará cumplido.

Los jugadores no quisieron perderse el homenaje a su mítico capitán Mónica Ferreirós

El club está logrando que la conexión con la ciudad sea cada vez mayor, ¿a qué se debe?

Creo que desde la temporada pasada ya se notaba ese gusanillo de ver baloncesto masculino en Vilagarcía. La conexión existe porque la mayor parte de los chicos son de aquí. Tener gente de la zona es lo que llena pabellones. A mayores, desde la directiva intentamos hacer cosas, dentro de nuestras limitaciones, para generar más ambiente. Tenemos muchas ideas y proyectos que trataremos de ir haciendo poco a poco. Estamos aumentando el número de personas en la directiva para hacer cada vez más cosas. Ya se están haciendo retransmisiones en directo, grabando los partidos con dos cámaras, haciendo publicidades, sorteos...y trabajando también para poder ofrecerles algo diferente al resto de equipos de la estructura del club. Este año se dio un gran paso y esperemos seguir dándolos.

Ya la última, ¿impresiona mucho levantar la vista y ver su camiseta colgada en lo alto del pabellón?

(Risas) Impresiona y es una responsabilidad, pero también un orgullo. Desde el sábado no he vuelto al pabellón, supongo que cuando vaya sentiré eso, orgullo, es el club de mi vida y los colores que he defendido siempre. Además al ser el primero al que el club le ha retirado la camiseta, que es el mayor honor para un jugador de baloncesto. Para un chico de Vilagarcía, ser pregonero de las fiestas y unos meses después que te retiren la camiseta es algo que impresiona bastante, pero ahora sólo queda disfrutarlo.