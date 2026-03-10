Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

El San Martín incorpora a sus filas al lateral Alejandro Oliveira

Chata abandona el conjunto de Vilaxoán tras fichar por el CD Choco

María Caldas
10/03/2026 18:50
Oliveira se incorpora a la plantilla
El San Martín CF cuenta con un nuevo futbolista entre sus filas. Alejandro Oliveira, ‘Oli’ se suma a la plantilla del combinado de Vilaxoán para lo que resta de temporada. Oli es un lateral con mucha experiencia, que ha jugado en distintos clubs en Ourense como el CD Ourense, UD Barbadás y UD Ourense, también ha estado en Albacete con el CP Villarrobledo.

La mayor parte de sus temporadas como senior fueron en Tercera División, y varias en Preferente. “Estamos seguros de que será un gran refuerzo para el equipo y ya queremos verlo vestido de rojo”, dicen desde el San Martín CF.

Salidas

El fichaje de Oli no es la única novedad en las filas del San Martín CF, y es que la entidad vilaxoanesa también se despide de una de sus figuras, como es Chata, que pone rumbo al Club Deportivo Choco, en Preferente. “Gracias por todo este tiempo, esperamos que tengas suerte en tu nuevo camino”, dicen.

