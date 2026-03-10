El Cambados enfrenta su primera final en Burgáns ante el Silva SD

Al Cambados le falló su mejor virtud, que es la solvencia defensiva MONICA VILA

El Club Juventud Cambados vive sus horas más bajas tras el ascenso a Tercera RFEF. Los de Pénjamo se encuentran solo un punto por encima de los puestos de descenso en un tramo clave de la temporada, ya que en las próximas jornadas tendrán que enfrentarse a rivales directos en su lucha por la permanencia.

Ante el Céltiga, los cambadeses volvieron a acusar problemas en el último pase, y es que su falta de gol está siendo un castigo muy caro. El velero amarillo es el segundo equipo de la categoría que menos goles anota (15), solo por detrás del último clasificado, la UD Barbadás (14), pero también son el cuarto equipo de la liga que menos encaja, con 20 goles en su contra, los mismos que lleva el líder Compostela.

De este modo, la efectividad arriba se convierte en el talón de aquiles que los de Pénjamo han de solventar para mantenerse un año más en Tercera RFEF, empezando este fin de semana en Burgáns ante el Silva SD.

El Cambados recibe a uno de los rivales más directos, y es que los coruñeses se encuentran un puesto por debajo de los de Pénjamo y con un punto menos, por lo que actualmente descenderían. Una derrota en Burgáns empujaría al Cambados a la zona roja.