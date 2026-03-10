Mi cuenta

Diario de Arousa

El Boiro necesita revertir su situación el sábado Barraña

Reciben al Gran Peña a las 17:00 horas en busca de volver a la senda de la victoria

María Caldas
10/03/2026 07:00
El Boiro se queda a tres puntos de la zona de play-off tras este empate
German Barreiros
El CD Boiro de José Tizón se aleja cada vez más del sueño del play-off. Los boirenses acumulan ya siete jornadas sin conocer la victoria tras empatar en la pasada jornada ante el Silva SD a domicilio.

A pesar de que comenzaron adelantándose en A Grela y dominando en el marcador durante más de una hora, un tanto de falta directa de Rodri Alonso condenó a los de José Tizón a seguir anclados en la décima plaza con 31 puntos. 

Y es que a pesar de que solo están a tres puntos del play-off, las siete jornadas sin conocer la victoria complican la situación en la clasificación a los boirenses, que la próxima jornada tendrán que recibir en casa al Gran Peña, equipo que también se encuentra de lleno en la pelea por hacerse con la ansiada quinta plaza.

El Boiro estuvo por delante durante muchos minutos en A Grela, pero se tuvo que conformar con un punto

El Boiro empata en A Grela tras mandar en el marcador durante más de una hora de partido, 1-1

El encuentro será el sábado 14 de marzo a las 17:00 horas en el Municipal de Barraña, después de que se ejecutaran las obras pertinentes que obligaron al Boiro a desplazarse a Valiño. 

Las distintas bajas que ha ido atravesando el equipo barbanzano también terminaron pasando factura. Ahora, el Boiro espera vaciar la enfermería que actualmente ocupan Adri Castro, tras el derbi en Cambados, y el recién fichado Juampa Barros, que todavía no ha debutado con la boirense.

En las próximas cinco jornadas, el Boiro tendrá que verse las caras con el Gran Peña en casa, el Lugo B a domicilio, el Alondras en casa, la UD Barbadás a domicilio y el próximo cinco de abril recibirán en casa al Alondras CF.

