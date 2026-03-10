A Senra cita a las leyendas del Real Madrid el próximo 19 de marzo

Las leyendas del Real Madrid en su visita a Barraña Tania Martínez

Las leyendas del Real Madrid Club de Fútbol volverán a pisar Galicia. Después de visitar el Municipal de Barraña el pasado mes de octubre, esta vez se citan en A Senra para medirse a la Selección Gallega de Veteranos. El encuentro se llevará a cabo el próximo jueves 19 de marzo a las 12:00 horas.

Un enfrentamiento único en el que el verde ribadumiense volverá a ver jugar a aquellos futbolistas que hicieron historia vistiendo tanto la camiseta blanco, como las de distintos equipos de la Comunidad Autónoma.

El recinto del CD Ribadumia será el escenario de una cita que promete atraer a numerosos aficionados del fútbol en la comarca, en un evento que combina el componente deportivo con el carácter festivo y nostálgico propio de este tipo de encuentros.

La presencia de las leyendas del Real Madrid siempre despierta una gran expectación, como ya se vio en Barraña el pasado mes de octubre, ya que acostumbran a contar con exinternacionales y futbolistas que dejaron huella en la entidad merengue y en el fútbol español. Un duelo que servirá para acercar al público de la zona a algunas de las figuras más recordadas del fútbol de las últimas décadas.

El ex portero Paco Buyo ha sido uno de los que ya ha confirmado su asistencia al partido en A Senra. “Os esperamos el próximo jueves 19 en el complejo deportivo de A Serna en Ribadumia. Por supuesto que os podréis hacer fotografías con todos nosotros, será una maravillosa mañana de fútbol”, dice el ex futbolista del Real Madrid.

Prerreservas

Tanto el CD Ribadumia como Devalux, la empresa de consultoría que organiza el evento en A Senra con la colaboración del equipo, Concello, y la Federación Gallega de Fútbol, ya están aceptando prereservas de entradas para el partido del próximo 19 de marzo en Ribadumia.

En principio, las entradas se podrán adquirir en la cafetería del campo de A Senra, y en las taquillas del propio campo este domingo, ya que el CD Ribadumia juega en casa. Desde la organización invitan a todos los vecinos a acudir a una jornada única en Ribadumia.