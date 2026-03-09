Ribeira alza el telón de la Vuelta

- Un momento de la presentación del recorrido de la Vuelta femenina en Ribeira, donde la alcaldesa María Sampedro ejerció de anfitriona EFE

El Auditorio de Ribeira fue el escenario esta tarde de la presentación de la Vuelta ciclista a España femenina de 2026, que contará en esta edición con cuatro etapas que se desarrollarán en Galicia, una en cada provincia, y se resolverá en el mítico puerto asturiano del Angliru. La carrera se disputará del 3 al 9 de mayo y contará con un total de siete etapas, regresando a Galicia como ocurrió en el año 2021, cuando se celebró íntegramente en esta comunidad autónoma.

La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, ejerció de anfitriona en una presentación en la que estuvo acompañada por representantes del Gobierno de España, de la Xunta, Diputaciones, Concellos y por supuesto del director de La Vuelta Femenina by Carrefour.es, Fernando Escartín, que destacó el sinuoso recorrido en las cuatro etapas en Galicia, que servirán para desgastar al pelotón, y el espectáculo de las últimas con las llegadas en alto en los puertos asturianos de Les Praeres Nava, de primera categoría, y el Angliru de categoría especial, que se afrontará por primera vez en la historia de la Vuelta femenina.

Con el periodista Terio Carrera como maestro de ceremonias, acompañado por la ciclista Sandra Alonso y el ganador del Tour Óscar Pereiro, el acto en Ribeira contó con la presencia del conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes de la Xunta, Diego Calvo, que habló de la relación histórica que existe entre las grandes pruebas ciclistas, en especial La Vuelta, y Galicia. “Es una relación en la que todos ganamos, los ciclistas disfrutan de recorridos técnicos muy buenos, y la gente se siente muy bien acogida”. Calvo también avanzó que el próximo año Xacobeo, 2027, Galicia volverá a contar con grandes pruebas deportivas, aunque no avanzó más detalles.

No pasará por Arousa

Pese a que la Vuelta Femenina 2026 se presentó en Ribeira, su recorrido no tocará las carreteras de O Barbanza, ni tampoco las de O Salnés ni Ulla-Umia, por lo que no habrá protagonismo para Arousa. La primera de las siete etapas será en la provincia de Pontevedra, con salida en Marín y final en Salvaterra. En total, 113 kilómetros rompepiernas en los que el pelotón pasará por Bueu, Cangas, Pazos de Borbén o Ponteareas.

La segunda etapa será en la provincia de Ourense y será de 109 kilómetros el día 4 de mayo. Saldrá de Lobios y acabará en San Cibrao, pasando por Bande, Celanova o Maceda. Muy exigente por su trazado ondulado. La tercera etapa saldrá de Padrón, pasará por localidades como Bertamiráns, Negreira, Santa Comba, Carballo y Arteixo y finalizará en A Coruña. Concretamente en Riazor tras unos dos últimos kilómetros por adoquín.

La última etapa en Galicia será en la provincia de Lugo, entre Monforte y Antas de Ulla, paasando por Sarria o Taboada. En total 115 kilómetros de trazado en el que destaca, entre otros, el Alto de A Bacariza.

La sexta etapa será en Castilla y León, entre León y Astorga, mientras que los dos últimos días la carrera se desplazará a Asturias, donde se decidirá. Primero con la etapa entre Gijón y Les Praeres Nava, con final en alto en un puerto de Primera, y el último día con la llegada al Angliru tras la salida desde Pola de Laviana. Se espera una Vuelta “emocionante y ajustada al final”, dijo Escartín.

En la edición del año pasado participaron un total de146 ciclistas de treinta países diferentes, con una decena de españolas en carrera. La victoria para Demi Vollering (Países Bajos), que fue la ganadora por segundo año consecutivo, logrando además dos triunfos en las siete etapas de las que constó la ronda. La suiza Marlen Reusser, gran baza del Movistar Team, acabó segunda en la general. En las próximas semanas se irán confirmando los nombres de las participantes en esta edición.