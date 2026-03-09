María Losada, de Os Ingleses, convocada por la Selección Española Sub 18 de Rugby 7

María Losada representará a Os Ingleses en la selección española cedida

La jugadora de Os Ingleses RC María Losada Tubío ha sido convocada por la Selección Española Sub 18 de Rugby 7 para tomar parte esta semana en una concentración que tendrá lugar en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid. La Federación Española lleva a cabo estas sesiones de entrenamiento desde mañana martes y hasta el viernes, para iniciar la preparación de cara al Campeonato de Europa en la categoría y modalidad que se llevará a cabo en verano.

María, que lleva en el club vilagarciano desde niña, actúa de medio melé y también se desenvuelve en la posición de centro, como ocurrió en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas celebrado el pasado fin de semana en Yuncos (Toledo), donde la vilagarciana, junto a sus compañeras de Os Ingleses Candela Pérez y Lía Carracedo, tuvo una actuación destacada en el título que logró Galicia, que ganó todos sus partidos sin encajar ningún punto.

Fue en Toledo donde los técnicos de la Federación Española se fijaron en el talento de la arousana, de ahí la llamada para esta concentración que pone en valor todo el trabajo formativo con la cantera que viene realizando Os Ingleses los últimos años.

María Losada, junto a Candela y Lía y al resto de integrantes de la Selección Gallega M19, visitan esta tarde la Xunta de Galicia para recibir un reconocimiento por el éxito logrado en Toledo. El martes por la mañana viajará a Madrid para iniciar la concentración con la Selección Española. Todo un hito para la entidad de la capital arousana, cuya última y única representación internacional de uno de sus deportistas se remonta al año 1996, cuando Alberto Campos disputó el Mundial Juvenil celebrado en Argentina.