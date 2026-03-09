Manuel Fontán brilla al ganar en C1 500 y ser segundo en C1 1.000 en el Selectivo de Trasona

Manuel Fontán inicia fuerte la temporada con su buena actuación en el Selectivo cedida

El ribadumiense Manuel Fontán fue el gran protagonista del I Selectivo Nacional de Sprint celebrado este fin de semana en Trasona, que estuvo organizado por la Real Federación Española de Piragüismo en C1 y K1, en categorías Senior y Sub 23, sobre diferentes distancias de 200, 500 y 1.000 metros. Fontán consiguió ganar en C1 500 metros y fue segundo en la distancia olímpica de C1 1.000, por lo que consigue el billete para representar a España en las dos primeras pruebas de la Copa del Mundo que se celebrarán en Szeged del 8 al 10 de mayo, y en Brandemburgo del 14 al 17 de mayo.

El canoístas del Náutico O Muiño de Ribadumia ganó el sábado con suma autoridad la final de C1 500 con un tiempo de 1:51,78, imponiéndose a Daniel Grijalba (Club Escuela Piragüismo Aranjuez), que fue segundo con 1:53,18, y a Pablo Graña (Real Club Náutico Rodeira de Cangas), tercero con 1:53,30. Su compañero de club, Adrián Sieiro, fue cuarto con 1:53,49 después de ir de menos a más en la regata, mientras que Diego Domínguez (Club Fluvial de Lugo) fue quinto con 1:53,82.

Raúl Fernandez (Club As Torres Romería Vikinga) logró el segundo puesto en la final B lo que le da la posibilidad de luchar por un puesto en las embarcaciones de equipo que se definirán en los próximo selectivos del mes de abril.

El domingo en la final de C1 1.000, Manuel Fontán volvió a demostrar su excelente estado forma al acabar segundo con un tiempo de 4:01,96, resultado que le permite obtener la plaza para competir en esta prueba durante las dos primeras Copas del Mundo. La clasificación tiene el aliciente de que el C1 1000 metros está en el programa olímpico, lo que supone entrar en el proceso de clasificación. La victoria fue para Dani Grijalba, con sólo 8 décimas de ventaja sobre el arousano.

En C1 200 metros se impuso Pablo Graña, destacando la actuación de Adrián Sieiro (Club Náutico O Muiño de Ribadumia), que fue segundo con 41,05, mientras que Raúl Fernández (Club de Piragüismo As Torres Romería Vikinga de Catoira) completó el podio con 41,54. En C1 200 femenino venció la pontevedresa Antía Jácome, ahora integrante del Club Náutico Sevilla.

En C1 500 femenino ganó María Corbera, que se impuso con un tiempo de 2:12,22. La segunda plaza fue para Antía Jácome, con 2:12,88, mientras que la tercera posición correspondió nuevamente a Viktoriia Yarchevska, que completó el podio con 2:14,64. Esta final definió las deportistas que formarán C2 en los próximo selectivos, entre las que se encuentra varias palistas gallegas, como Claudia Couto, del Club Kayak Tudense, que finalizó sexta con 2:17,57, y la grovense Valeria Oliveira, del Club Escola Piragüismo Poio Conservas-Pescamar, que concluyó séptima con 2:18,27. Todas ellas están en situación de poder participar el selectivo de embarcaciones de equipos previsto en el embalse de Pontillón de Castro, en el mes de abril.

La asturiana Lucía Val fue otra de las protagonistas en Trasona el fin semana. La kayakista del Rías Baixas Náutico de Boiro se impuso en K1 500, con Teresa Portela cuarta.

El fin de semana en Sevilla (14 y 15 de marzo), acoge el Campeonato de España de Invierno de 5000 metros, se decidirán las cuatro plazas para competir en el K1 5000 y C1 5000 metros tanto en categoría masculina como femenina. Los vencedores conseguirán plaza para el Campeonato de Europa (10-14 de junio) que se disputará en la pista lusa de Montemor.