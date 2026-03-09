Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Los cadetes de Mecos consolidan su dominio en la Liga Gallega Sur de bateles con su triunfo en la Bandeira Lavanova

La previsión de viento obligó al club grovense a celebrar la regata en Verducido, donde ondearon las banderas Tirán y Chapela

Gonzalo Sánchez
09/03/2026 13:33
Los bateles tomaron el sábado la instalación náutica de Verducido
Los bateles tomaron el sábado la instalación náutica de Verducido
cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El embalse de Verducido fue el escenario finalmente de la X Bandeira Lavanova de bateles este fin de semana, una vez que la previsión de viento obligó al Club de Remo Mecos a cambiar la ubicación para poder celebrarla. Tirán, en categoría femenina, y Chapela, en la masculina, se llevaron las banderas de esta octava jornada de la Liga Galega en su Zona Sur, en la que los cadetes de Mecos, y las sub 23 y las absolutas de Amegrove consiguieron victorias. 

Los anfitriones también lograron el segundo puesto en alevín masculino, en cadete femenino y en sub 23 femenino. Por su parte, el CR Vilaxoán regresó de Pontillón de Castro con un tercer puesto en Absolutas y sénior masculino, además de segundos puestos en alevín femenino y mixto. 

El domingo los clubes de la provincia se desplazaron a Tirán para disputar la  XLI Bandeira Concello de Moaña, en la que Vilaxoán volvió a ser segundo en alevín femenino y mixto, además de en sénior masculino, mientras que las Absolutas repitieron tercer puesto. Amegrove ganó en Sub 23 femenino y Mecos se impuso en alevín combinado y en cadete masculino, fue tercero en alevín masculino, en cadete femenino y en sub 23 femenino. 

Tras estas dos regatas, los cadetes se Mecos se mantienen en el primer puesto de la Liga Gallega Sur de bateles, mientras que las cadetes son segundas al igual que las sub 23, categoría que lidera Amegrove. Vilaxoán manda en alevín mixto y es segundo en alevín femenino y en absolutas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina