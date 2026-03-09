Los cadetes de Mecos consolidan su dominio en la Liga Gallega Sur de bateles con su triunfo en la Bandeira Lavanova

Los bateles tomaron el sábado la instalación náutica de Verducido cedida

El embalse de Verducido fue el escenario finalmente de la X Bandeira Lavanova de bateles este fin de semana, una vez que la previsión de viento obligó al Club de Remo Mecos a cambiar la ubicación para poder celebrarla. Tirán, en categoría femenina, y Chapela, en la masculina, se llevaron las banderas de esta octava jornada de la Liga Galega en su Zona Sur, en la que los cadetes de Mecos, y las sub 23 y las absolutas de Amegrove consiguieron victorias.

Los anfitriones también lograron el segundo puesto en alevín masculino, en cadete femenino y en sub 23 femenino. Por su parte, el CR Vilaxoán regresó de Pontillón de Castro con un tercer puesto en Absolutas y sénior masculino, además de segundos puestos en alevín femenino y mixto.

El domingo los clubes de la provincia se desplazaron a Tirán para disputar la XLI Bandeira Concello de Moaña, en la que Vilaxoán volvió a ser segundo en alevín femenino y mixto, además de en sénior masculino, mientras que las Absolutas repitieron tercer puesto. Amegrove ganó en Sub 23 femenino y Mecos se impuso en alevín combinado y en cadete masculino, fue tercero en alevín masculino, en cadete femenino y en sub 23 femenino.

Tras estas dos regatas, los cadetes se Mecos se mantienen en el primer puesto de la Liga Gallega Sur de bateles, mientras que las cadetes son segundas al igual que las sub 23, categoría que lidera Amegrove. Vilaxoán manda en alevín mixto y es segundo en alevín femenino y en absolutas.