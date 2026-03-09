El Rotogal Boiro gana en Gran Canaria y sigue entre los mejores de Superliga 2

El Rotogal no falló en Las Palmas y sigue entre los mejores de Superliga 2 Damián Avilés

El Rotogal Boiro regresó de Gran Canaria con una victoria ante el CV Gupane Guía en partido disputado en el Pabellón Beatriz Mendoza Rivero de Santa María de Guía. La victoria por 1-3 (26-28/25-18/23-25/14-25) mantiene al equipo de Chicho Alves en la cuarta plaza, con opciones de ser segundo tras la derrota del Intasa San Sadurniño ante el líder CV Suac Canarias. Los boirenses están a dos puntos de los de Ferrolterra y uno de la Textil Santanderina a falta de dos jornadas.

En Las Palmas este fin de semana, el Rotogal tuvo que rehacerse a un mal inicio de partido, ya que se vio 13-9 abajo en el primer set. Pero Alves paró el partido para reorganizar la estrategia de su equipo, que reaccionó y remontó para llevárselo por 26-28. El segundo también fue muy igualado, los locales consiguieron abrir brecha e igualaron el partido (25-18). El Rotogal empezó a jugar a su nivel en el tercer set (11-15), por lo que pese a la presión de rival al saque consiguió apuntárselo por 23-25. En el cuarto se mantuvo la buena dinámica visitante, por lo que el equipo de Chicho Alves redondeó la faena.

El Rotogal Boiro Voleibol se asegura su presencia la próxima temporada en el nuevo grupo de Superliga 2, que se reestructurará, pero seguirá peleando en estas dos últimas jornadas por sumar más victorias por si fallan Santanderina y San Sadurniño y se pone a tiro el segundo puesto que da derecho a jugar la fase de ascenso a Superliga.