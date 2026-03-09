El derbi se queda en casa y el Portonovo consolida su posición de privilegio

Tymo, que inició la jugada del único gol con una gran maniobra, persigue a Mateo en una acción del duelo Mónica Ferreirós

Un gol de Diego Martín en la segunda parte decantó el derbi del Concello de Sanxenxo para un Portonovo que se afianza en plazas de play-off y aventaja ahora al Villalonga en nueve puntos. Con un ambientazo en Baltar, unas ochocientas personas, y las dos aficiones animando mucho a sus equipos, el partido fue bastante igualado, sobre todo en el primer tiempo, y se abrió en el segundo, acabando con polémica, ya que los visitantes reclamaron un posible penalti de Marcos sobre Álex Carramal ya en el tiempo de prolongación.

El Villalonga empezó mejor el derbi, dominado más con balón y tuvo las dos primeras ocasiones en los primeros veinte minutos. Primero en un envío largo de Mateo Lago sobre Maikel, que acabó en una finalización de Capelo al lateral de la red, y posteriormente en una falta directa lanzada por Óscar Martínez en la que el esférico salió cerca de la escuadra.

Con el paso de los minutos el equipo de Minso Vidal se ajustó y mejoró. También dio un par de avisos en el primer período. A la media hora, Diego Martín, Diegui, recibió un envío largo en la derecha y cedió en la frontal a Lezcano, cuyo disparo se perdió muy alto. Y unos minutos después el propio Fernando Lezcano, explotando su velocidad, condujo una transición tras un córner en contra, pero su pase en área, con dos compañeros completamente solos en el punto de penalti, se fue demasiado largo.

Los dos equipos se armaron en la medular con tres futbolistas por dentro. En el caso de los locales, la velocidad arriba de Diegui, Tymo y Lezcano para atacar los espacios obligó a los visitantes a estar muy atentos en los envíos a la espalda de su zaga.

Los dos equipos libraron batalla en la medular Mónica Ferreirós

El equipo de Roberto Lázaro volvió a dar un paso adelante en los minutos que precedieron al descanso. En una jugada larga, Maikel acabó rematando desviado desde la frontal. No hubo mucho más en una primera parte equilibrada.

Y la segunda empezó igual, pero se abrió a la hora de juego en una gran acción del ataque arlequinado. Descargó Tymo para Diegui, que abrió a la derecha a la incorporación del lateral Juan Barbeito, que ganó línea de fondo y puso el pase atrás para que el propio Diego Martín acomodase el balón a su pierna izquierda antes de batir a Rodri. Asistente y goleador vacunaban de esta forma al que fue su equipo el pasado año en Tercera.

El gol obligó al Villalonga a dar un paso adelante. Lázaro fue moviendo el banquillo y la entrada de Álex Carramal dio al Vilallonga más movilidad y amenaza en ataque. Al ex del Campolameiro se le escapó el control cuando se quedaba en el mano a mano ante un Diego Dadín que jugó con un gorro protector en la cabeza tras sufrir una brecha esta semana.

También el Portonovo fue introduciendo cambios y estuvo cerca de hacer el segundo. En ambos casos con Diegui como asistente y Keko en la finalización. El delantero arlequinado llegó forzado en la primera dejada de su compañero. En la segunda, un pase atrás, remató bien, pero salvó providencial en línea de gol Berni.

Ya en el tiempo de aumento llegó la polémica. En un balón filtrado sobre Carramal, que cayó ante la entrada abajo de Marcos. La acción, que pareció penalti, no fue sancionada así por el árbitro, pese a las protestas de la afición del Villalonga, que no dejó de animar a su equipo pese a la derrota.

El Villalonga acabó disgustado por alguna decisión arbitral Mónica Ferreirós

El Portonovo alarga su racha. Son 12 victorias en los últimos 15 partidos, por lo que suma 44 puntos y sigue cuarto, empatado con el Porriño, que es tercero. El Villalonga se queda a 8 puntos de la zona de play-off, pero aún quedan 27 en juego. Puede remontar, pero no tiene margen de error. l

Ficha técnica: Portonovo: Diego Dadín; Juan Barbeito, Marcos Prado, Diego Abal, Mateo García (Eloy, min. 54); Jesús Barbeito, Pablo Lede (Keko, min. 72), Brais Bernárdez (Carlos Martínez, min. 85); Diego Martín, Tymo (Moncho, min. 72) y Lezcano (Gael, min. 85).

Villalonga: Rodri, Berni, Manu Bugallo, Mateo Lago, Wachi (Borja Sáez, min. 67); Michael García (Álex Carramal, min. 67), Óscar Martínez, Romay; Álex Fernández (Lucky, min. 60), Maikel (Martín, min. 81) e Iván Capelo.

Gol: 1-0 Diego Martín (min. 62).

Árbitro: López López. Amarilla a Diego Abal, Moncho y Keko por los locales, y a Iván Capelo, Maikel y Manu Bugallo por el Villalonga.

El Umia regresa a su cruda realidad liguera

El Umia regresó a su cruda realidad en liga tras la alegría copera que se llevó el miércoles en el derbi. El equipo de Ramiro Sorbet cayó en A Bouza ante el Arnoia en un partido que se le escapó al inicio de la segunda parte, cuando llegaron los goles de Kevin Tumbeiro y Rubén Arce. Los locales siguen a 12 puntos de la zona de los puestos de salvación cuando restan 27 por jugarse.