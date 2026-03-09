El CD Ribadumia cae en su visita a Pontecaldelas y cede el liderato al Marín

El Ribadumia se coloca segundo a tres del Marín Gonzalo Salgado

El CD Ribadumia no vivió su mejor jornada. Los de Fran Blanco perdieron el liderato tras caer por 4-3 en su visita al Ponte Caldelas. Los locales comenzaron abriendo el marcador con un tanto de Raúl Garrido en un desajuste defensivo del Ribadumia a los tres minutos de iniciar el partido, para que tan solo diez minutos más tarde, Cristian pusiera el empate a uno. Los de Fran Blanco no pudieron frenar el acierto ofensivo de Garrido, que volvía a dar la vuelta al marcador.

A pesar de que los aurinegros trataron de cambiar la dinámica al partido, llegaron al descanso con un electrónico de 4-2, con triplete de Garrido en el añadido de la primera mitad, junto con otro acierto firmado por Diego Justo.

Las cosas no se ponían de cara para el Ribadumia, que en el segundo tiempo solo consiguió anotar el tercero a su favor, obra de Nico Fariña a los 10 minutos del inicio. Con este resultado, caen a la segunda plaza con tres de desventaja sobre el Marín, que consiguió vencer por 0-3 en su visita al San Martín.

Por otro lado, el derbi entre Cordeiro y Abanqueiro se saldó con un 2-0 a favor de los de Cardeñosa, que mantienen la cuarta plaza con 51 puntos. El Atlético Cuntis también sumó de tres en la jornada 25, sellando un 2-1 en su visita al Sport Team A Estrada, mientras que el Caldas y Unión empataron a cero.