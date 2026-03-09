El Atlético Arousana logra un empate ante la UD Mos

El once titular del Atlético Arousana Cedida

El Atlético Arousana firmó un empate a dos en su visita a la Unión Deportiva Mos. Las vilagarcianas sumaron un punto que las mantiene en la segunda posición de la tabla clasificatoria con 50 puntos, a siete de desventaja del Valladares, que ocupa la primera plaza.

Las locales abrieron el marcador a su favor al comienzo de la segunda mitad con un gol de Paula Castro, pero en la jugada inmediata, Silvia Dieste puso las tablas en As Baloutas.

Minerva se encargó de aumentar la distancia en el marcador anotando el segundo para las vilagarcianas, pero a falta de cinco minutos para cumplir con el tiempo reglamentario, Marina Rodríguez encontró fortuna de cara a portería para poner el 2-2 en el marcador.

En la próxima jornada, el Atlético Arousana volverá a A Lomba para medirse al Cañiza Club de Fútbol.