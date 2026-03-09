Adri Rodríguez se afianza como pichichi tras el triunfo de Céltiga FC en el derbi

Adri celebra su gol en el derbi MONICA VILA

En el Salvador Otero todo son buenas noticias. Tras vencer por 2-0 en el derbi ante el Club Juventud Cambados, los de Luis Carro vuelven a colocarse en los puestos de play-off al ocupar la quinta plaza con 34 puntos.

En casa, el combinado de Luis Carro volvió a encontrar su mejor versión en ataque, encabezado como no podía ser de otra manera, por Adri Rodríguez. El delantero se afianza en el puesto de pichichi de Tercera RFEF, adelantando por la derecha a Aday Alcalde, del filial lucense, a Pablo Trigo, del Villalbés, y al propio Jorge Maceira, máximo goleador del Compostela.

Tras el derbi, Adri Rodríguez encabeza la lista de goleadores de la categoría con 13 goles en 24 partidos, con dos tantos de ventaja sobre el segundo máximo anotador, Aday Alcalde. Rodríguez está muy cerca de superar su propio mejor registro goleador, y es que en la pasada temporada, en la que el Céltiga FC militaba en el grupo dos de Preferente Sur, en el que el atacante anotó en total 19 goles, siendo el tercer máximo anotador de la categoría.

Una cifra de la que actualmente solo le separan seis goles a falta de nueve jornadas para el final de la liga regular de Tercera RFEF.