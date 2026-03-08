El Mariscos Antón Cortegada da un golpe de autoridad en Lleida para ponerse segundo

María Angulo volvió a tener protagonismo sobre la pintura Gonzalo Salgado

El Mariscos Antón Cortegada dio un nuevo golpe de autoridad tras vencer al Robles Lleida a domicilio por un contundente 62-92, a pesar de llegar con una rotación corta.

Las de Manu Santos vencieron por 30 puntos de diferencia sobre las catalanas, en un partido en el que desde los minutos iniciales pudieron mantener una notable ventaja sobre sus rivales, y en el que el técnico dio más minutos a María Angulo, determinante en los contragolpes para llegar a la pintura contraria.

"Nos costó encontrar el ritmo defensivo, pero tuvimos muchísimo acierto en ataque", comenta Manu Santos. "El acierto nos sostuvo y en la segunda parte mejoramos un par de cosas atrás para mantener la diferencia", señala el técnico, que se mostró muy contento con el esfuerzo de las chicas después de un viaje larguísimo.

"Las chicas se lo merecen, están esforzándose mucho y trabajando a diario. Estoy muy contento por ellas, porque además fue un viaje largo y eso se nota en las piernas", recalca el entrenador del Mariscos Antón Cortegada.

El nombre del partido volvió a ser el de Cris Loureiro, que fue la máxima anotadora del partido con 19 puntos. Las de Manu Santos dominaron en las transiciones desde el inicio del partido, a pesar de que tuvieron más errores defensivos que en el resto de partidos, mientras que las locales buscaban las faltas en la pintura para conseguir encestar en tiros libres.

El Cortegada vivió un muy buen día en ataque, dejando grandes contragolpes en la pista catalana. Con este resultado, el Mariscos Antón Cortegada escala hasta la segunda plaza de la tabla clasificatoria después de alzarse con su quinta victoria consecutiva, quedándose a solo un punto (36) del líder Maristas, que suma 37.