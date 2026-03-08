El derbi catapulta al Céltiga de nuevo a play-off, 2-0

Marcos Blanco, autor del primer gol de los locales, abre el juego a banda Mónica Ferreirós

El Céltiga FC dio un golpe de autoridad en el Salvador Otero y regresa a la quinta plaza con 34 puntos, los mismos que suma un Alondras que pasa a ser sexto. Los isleños vencieron por 2-0 en el derbi ante un Juventud Cambados que no pudo frenar el duro potencial ofensivo de los de Luis Carro, y en el que el velero amarillo volvió a pagar muy caro la falta de eficacia. A pesar de que los visitantes entraron con mucha intensidad al derbi, los de Luis Carro no tardaron en comenzar a mover el balón a su antojo. De nuevo, los de Pénjamo acabaron pagando caro la falta de definición en el último tercio del campo.

Giráldez se lleva el balón tras un choque entreTiko y Nico MONICA VILA

Los cambadeses entraron enchufados al partido, sacando el balón desde atrás en busca de una galopante carrera por la banda. La primera de peligro cayó para los locales. Tras un robo de balón, Sobrido recibió un pase filtrado para centrar al área, pero la defensa visitante llegó con antelación al despeje. Los de Pénjamo respondieron con un contragolpe guiado por Tavares en la banda, que tras encontrar espacios puso el pase a Diego Iglesias, rompiendo la espalda de los centrales para filtrar a Tiko, pero Marcos Blanco sacó el balón de la zona de peligro.

Los visitantes seguían incomodando a la defensa isleña, con un Diego Iglesias que, apoyado en Tavares y Tiko, se convertía en un dolor de cabeza para los centrales. El Cambados estuvo muy cerca de estrenar el marcador en una acción de córner en la que Tavares puso el centro perfecto, pero el remate rozó la red. Los de Pénjamo volvieron a avisar en el Salvador Otero con una jugada iniciada por Noel tras una disputa de balón en el centro del campo con Julio Rey. El 14 cambadés se asoció con Diego Iglesias para acabar girando el balón a la banda de Zalo, que puso el centro a Tiko, pero Antón atrapó el esférico sin mayor problema.

Brais Parada y Sobrido en una acción del derbi MONICA VILA

La respuesta de los de Luis Carro no tardó en llegar. En la acción inmediata, Julio Rey sacó el balón, ganándole la partida a André, para que Marcos Blanco regatease y disparase desde la frontal del área, engañando a David Conde y poniendo el 1-0 en el Salvador Otero. Tiko volvió a tener una clarísima para los visitantes, después de que Diego se metiera en el área para poner el balón raso y solo tener que empujarla, pero los defensas locales cerraron muy bien los espacios. En el rechace, Gonzalo intentó enchufarla, pero el balón volvió a los pies isleños.

Si Diego Iglesias era una pesadilla para los centrales locales, Nico asumía ese papel en el Céltiga para superar a los cambadeses por la banda. Los de Carro tuvieron muy cerca el segundo gol después de una carrera de Nico por la banda, que cambió la circulación del balón para Sobrido en la banda izquierda. El ribeirense disparó a bocajarro, pasando el esférico muy cerca de los palos.

Buen ambiente de derbi en una mañana soleada en A Illa Mónica Ferreirós

Los isleños estaban consiguiendo romper el esquema defensivo del Cambados. Nico sobrevivió al uno contra uno ante Rodri, para aprovechar así y entrar al área cuando la defensa visitante estaba atrasada y poder disparar, pero el tiro volvió a irse rozando palos.

Segunda mitad

El balón volvió a rodar en el Salvador Otero con los mismos jugadores sobre el verde. Nico volvía a dominar por la banda, obligando a los visitantes a replegarse en defensa. Tras un robo de balón en una jugada aérea, Sobrido recibió al borde del área para poner el balón a Marcos Blanco, pero la presión de los centrales cambadeses hizo que el esférico acabase en las manos de Conde.

La afición cambadesa se dejó notar en el Salvador Otero Mónica Ferreirós

La tensión era más que palpable en el Salvador Otero. La frustración reinaba en las filas visitantes, y es que a los de Pénjamo siempre les salía cruz. Noel tuvo el empate a sus pies después de recibir un balón de Brais Parada y ganar la espalda a Sobrido, pero Giráldez terminó despejando.

El Cambados tuvo que volver a ajustar las líneas defensivas después de que Julio Rey saliese al contragolpe. Ante la incesante presión de los de Luis Carro, Pénjamo comenzó a mover el banquillo en busca de piernas frescas que dieran profundidad en el último tercio. Así, Seydou y Gregor entraron en acción en el lugar de Zalo y Anxo. La insistencia de los isleños volvió a dar sus frutos.

El máximo mandatario del fútbol gallego, acompañó a los presidentes Harry Dios y Eladio Oubiña Mónica Ferreirós

Tras una acción a balón parado en la que buscaban centrar, Adri Rodríguez enganchó el rechace para disparar a la izquierda de la portería y poner el 2-0 en A Illa. Tiko filtró el balón perfecto a la banda de Noel, pero Giráldez consiguió cortar la jugada. Los locales estaban siendo mucho más agresivos con y sin balón, manteniendo la intensidad durante toda la segunda mitad. Por su parte, el Cambados seguía sin encontrar fortuna en el último tercio.

Adri Rodríguez es el pichichi de la liga con 13 tantos MONICA VILA

Con el final llamando a la puerta, Gregor trató de estrenar el marcador para los locales con un disparo desde fuera del área, pero se fue por encima de los palos. En los últimos minutos, y con el partido resuelto, Luis Carro dio entrada a los juveniles para que pudiesen debutar en casas.

El Céltiga, con 34 puntos, pasa a aventajar en 14 a su rival cuando restan 33 en juego, por lo que tiene la permanencia en el bolsillo y quiere seguir peleando por la abierta quinta plaza. El Cambados pasa página y ya piensa en el duelo crucial del próximo fin de semana en Burgáns ante el Silva.

Al Cambados le falló su mejor virtud, que es la solvencia defensiva MONICA VILA

Ficha técnica: Céltiga: Antón; Santi Figueroa, Martín, Giráldez, Nico (Marcelo, min. 79), Adri Rodríguez (Covelo, min. 88), Julio Rey, Marcos Blanco (Pedro, min. 78), Rubi Casás, Dani Prada (Ramón, min. 88), Sobrido.

CJ Cambados: BDavid Conde; Brais Parada, Anxo (Gregor, min. 68), Zalo (Seydou, min.68), Tiko (Dieguito, min. 82), Tava (Álex Fernández, min. 80), Diego Iglesias, Noel, Alberto Lago (Adrián, min. 80), André, Rodri.

Goles: 1-0 Marcos Blanco (min.22), 2-0 Adri Rodríguez (min.73).

Árbitro: García Iglesias. Amonestó a Sobrido por los locales, y a André, Tavares, Rodri y Seydou por el Cambados.

Luis Carro: "“Valoro muchísimo dejar la portería a cero"

"Hicimos el partido que teníamos que hacer, hablamos de dar un paso adelante en lo defensivo y tiene mucho mérito esta victoria porque al Cambados le habían encajado tres goles en los últimos siete partidos, y nosotros hoy le hicimos dos", señala el entrenador del Céltiga. "Valoro muchísimo la portería a cero, porque veníamos de una racha terrible a nivel defensivo y el equipo hizo un partido muy completo", recalca el entrenador.

Luis Carro valoró la mejora defensiva de su equipo respecto al duelo con el Barco Mónica Ferreirós

El equipo consiguió sacar adelante a pesar de las bajas, y apoyándose en los juveniles. "Estamos pasando un tramo complicado de lesiones, pero me quedo con el esfuerzo, y con que la gente dio un paso adelante. Tuvimos situaciones para haber hecho más pero sería hacer sangre de un equipo ya tocado", explica Carro. "En el primer tiempo interpretamos mal algunas situaciones, el inicio no fue todo lo cómodo que queríamos pero supimos reaccionar. Para nosotros es clave todo lo que podamos conseguir en casa es importantísimo", concluye.

Pénjamo: "No fue nuestro mejor día ni de lejos"

"Los errores te penalizan, y en cuanto cometes errores el rival se aprovecha de ellos. Si nos cuesta hacer gol, el error que cometemos en el gol de ellos nos hace daño, y después ya no somos capaces de reponernos en la primera parte", lamenta el entrenador del Cambados. "Estaba claro que ellos intentaban apretar con cuatro, y nosotros teníamos hasta siete jugadores para esa salida, solo era encontrar esa ventaja y futbolistas avanzados, pero no estuvimos cómodos y fuimos imprecisos", comenta el entrenador.

Pénjamo reconoció que su equipo no dio su mejor nivel esta vez Mónica Ferreirós

"En la segunda parte quisimos darle la vuelta, pero no estuvimos acertados. No fue nuestro mejor día ni de lejos, no estuvimos bien a nivel defensivo y no fuimos capaces de levantar el partido", dice Pénjamo. "El error de la segunda mitad es evitable porque es un siete para cuatro, creo que hoy no fue nuestro mejor día en líneas generales, la entrega sin cabeza muchas veces no sirve y hoy nos faltó eso, todo lo que pudo salir mal, salió mal", lamenta.