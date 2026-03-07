Portonovo y Villalonga disputan un derbi con alta carga emocional

El capitán del Villalonga Héctor Méndez fue operado del ligamento cruzado y el presidente anunció su renvación al visitarlo cedida

Baltar acoge mañana a las 16.45 horas el gran derbi del Concello de Sanxenxo. El Portonovo (4º con 41 puntos) recibe al Villalonga (10º con 35 puntos) en un partido entre aspirantes a colarse en el play-off de ascenso a Tercera RFEF.

Los locales atraviesan por un gran momento de juego y resultados. Once victorias en los últimos catorce partidos es su tarjeta de presentación. El técnico arlequinado, Minso Vidal, reconoce que se palpa un ambiente especial en el vestuario estos días. “El equipo hizo una buena semana de entrenamientos y está con muchas ganas de que llegue el domingo”. También la afición, que se está movilizando para generar el mejor ambiente posible en Baltar.

“Al tener tantos jugadores de la zona hace que el partido genere más interés”, reconoce Vidal, que no escatima elogios al rival. “El Vilalonga tiene buenos jugadores, es un equipo hecho para pelear por el ascenso directo”. Más allá de consideraciones tácticas, el entrenador de los locales apunta al aspecto mental mañana. “Será clave gestionar bien las emociones para competir y rendir al 100% y poder ganarlo”.

En los visitantes el técnico Roberto Lázaro tiene las bajas de Iago Portas, Pacheco y Álex Barbeito, además del capitán Héctor, que fue operado el jueves de una rotura del ligamento cruzado. El presidente Pablo Estévez le visitó en el hospital y anunció la renovación del delantero para la próxima temporada.

“É o derbi por excelencia do Concello de Sanxenxo”, reconoce Lázaro. “Os dous equipos chegamos en bo momento, tanto en resultados como a nivel físico e anímico”. Con ejemplar educación deportiva, el entrenador visitante no esconde un deseo, “espero que sexa un espectáculo do que gozen as dúas afeccións e teñan un bo día de convivencia”. Todo ello no está reñido con su ambición. “Estamos convencidos e imos a Baltar coa idea de sumar de tres. Sabemos que é unha oportunidade excelente para engancharnos á zona alta e o equipo está motivado. Fixemos unha boa semana de traballo”.

Desde el punto de vista del Villalonga, contener a sus vecinos pasa por “facer un bo traballo defensivo porque eles teñen moitas armas de mediocampo cara adiante, con xogadores de calidade, verticais e con velocidade”. Además de minimizar las virtudes del enrachado equipo arlequinado, el técnico celeste pone el foco “en potenciar os nosos recursos porque imos a ter os nosos momentos”, y habla del control del aspecto emocional. “Temos que saber xestionar un partido largo”.

Una victoria local dejaría al Villalonga lejos de la zona de promoción, aunque con margen todavía para recuperar terreno. Si ganan los visitantes, la diferencia entre ambos sería de sólo 3 puntos. En la ida el Villalonga venció 1-0, por lo que el golaverage también cuenta.

Umia vs Arnoia

Umia vs Arnoia Con la dulce resaca que le dejó la Copa Diputación el miércoles, al eliminar al Ribadumia, el Umia recibe mañana en A Bouza en horario de tarde (17 horas) al Atlético Arnoia, que es octavo con 36 puntos, a cuatro de la zona de play-off. Los locales tratarán de darle otra alegría a s afición en casa, como hicieron hace dos semanas al vencer al Porriño.