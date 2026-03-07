Jéssica Bouzas cede en la segunda ronda de Indian Wells ante Noskova

Jessica Bouzas Maneiro de España devuelve una bola frente a Heather Watson de Reino Unido en un partido del Mérida Open en Yucatán EFE Lorenzo Hernández

Jéssica Bouzas no pudo con la fortaleza de la checa Linda Noskova, actual número 14 del mundo según el ranking WTA. La vilagarciana cedió en la segunda ronda del Indian Wells por un doble 3-6. A pesar de que Bouzas llegaba con buenas sensaciones tras su gran inicio en el WTA 1000 ante la brasileña Beatriz Haddad, en esta ocasión se encontró con una rival mucho más dura.

Lo cierto, es que no era la primera vez que ambas se veían las caras. Bouzas Maneiro había conseguido derrotar a la joven de 21 años en la pasada edición de la Billie Jean Cup, pero esta vez el resultado fue opuesto.

Noskova, número 14 del mundo, necesitó 1 hora y 11 minutos para deshacerse de la vilagarciana, que ocupa actualmente el puesto 50 en la clasificación de la WTA.

La arousana mostró muchos problemas con el saque ante una Noskova que aprovechó su buen porcentaje de servicio. A pesar de que Jéssica Bouzas comenzó poniendo el partido a su favor con un 2-1, la checa encadenó cuatro juegos consecutivos para llevarse el set por la vía rápida.

Ya en el segundo set, ambas tuvieron opciones para poder darle la vuelta al electrónico, pero con la llegada de los juegos decisivos, Bouzas perdió sus últimos dos saques y Noskova encadenó otros cuatro juegos seguidos para cerrar su pase a tercera ronda. Tras la caída de Jéssica Bouzas, Cristina Bucsa es la única representante española que queda en el cuadro.