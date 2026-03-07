Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Jéssica Bouzas cede en la segunda ronda de Indian Wells ante Noskova

La vilagarciana perdió por un doble 3-6 ante la número 14 del mundo

María Caldas
07/03/2026 13:35
MEX5355. MÉRIDA (MÉXICO), 24/02/2026.- La tenista Jessica Bouzas Maneiro de España devuelve una bola frente a Heather Watson de Reino Unido este martes, en un partido del Mérida Open en Yucatán (México). EFE/ Lorenzo Hernández
 Jessica Bouzas Maneiro de España devuelve una bola frente a Heather Watson de Reino Unido en un partido del Mérida Open en Yucatán
EFE Lorenzo Hernández
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Jéssica Bouzas no pudo con la fortaleza de la checa Linda Noskova, actual número 14 del mundo según el ranking WTA. La vilagarciana cedió en la segunda ronda del Indian Wells por un doble 3-6. A pesar de que Bouzas llegaba con buenas sensaciones tras su gran inicio en el WTA 1000 ante la brasileña Beatriz Haddad, en esta ocasión se encontró con una rival mucho más dura. 

Lo cierto, es que no era la primera vez que ambas se veían las caras. Bouzas Maneiro había conseguido derrotar a la joven de 21 años en la pasada edición de la Billie Jean Cup, pero esta vez el resultado fue opuesto. 

Noskova, número 14 del mundo, necesitó 1 hora y 11 minutos para deshacerse de la vilagarciana, que ocupa actualmente el puesto 50 en la clasificación de la WTA.

La arousana mostró muchos problemas con el saque ante una Noskova que aprovechó su buen porcentaje de servicio. A pesar de que Jéssica Bouzas comenzó poniendo el partido a su favor con un 2-1, la checa encadenó cuatro juegos consecutivos para llevarse el set por la vía rápida. 

Ya en el segundo set, ambas tuvieron opciones para poder darle la vuelta al electrónico, pero con la llegada de los juegos decisivos, Bouzas perdió sus últimos dos saques y Noskova encadenó otros cuatro juegos seguidos para cerrar su pase a tercera ronda. Tras la caída de Jéssica Bouzas, Cristina Bucsa es la única representante española que queda en el cuadro. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina