El Sigaltec triunfa en la noche que hizo eterno a Gus Andújar

Gus Andújar estuvo acompañado de su familia en el emotivo homenaje en el Sara Gómez MONICA VILA

El Sigaltec CLB sumó un importante triunfo en casa por 85-80 ante el Ineltron Santo Domingo Betanzos. Un encuentro en el que la victoria quedó en un segundo lugar, ya que todas las miradas estuvieron puestas en el homenaje que rindió el club en el descanso a su leyenda Gus Andújar.

El vilagarciano, que dedicó toda su vida al club y se retiró tras el ascenso a Tercera FEB, vivió un cálido tributo en el que se retiró su camiseta al más puro estilo NBA. Las gradas del Sara Gómez mostraron así todo el cariño que Gua Andújar se ganó durante años defendiendo la camiseta del Sigaltec CLB.

Gus Andújar recibió un merecido homenaje MONICA VILA

En lo puramente deportivo, durante el primer cuarto en el Sara Gómez, los locales se encomendaron al gran acierto de Pablo Fernández, que hizo 10 puntos en apenas ocho minutos. Por parte del Betanzos, Marcos Rozas se convertía en la principal referencia en ataque, echándose a la espalda el acierto en el tiro exterior, algo que en las filas vilagarcianas recaía sobre figuras como la de Miguel Gil o el propio Pablo Fernández.

Los de Gabín buscaban adueñarse del balón a través del rebote en unos minutos muy igualados, en los que Betanzos buscaba las faltas para conseguir tiros libres. Así, cerraron el primer cuarto con una leve ventaja sobre el cuadro local, en un 25-27.

Gus Andújar recibió el calor de todos los presentes MONICA VILA

En el segundo cuarto los locales aumentaron su intensidad. De nuevo, Pablo Fernández llevaba la batuta anotadora en el Sara Gómez, apoyado en Kovac y Óscar Castaño, mientras que por el Betanzos, Abelleira dominaba en la pintura consiguiendo cuatro canastas de dos puntos que dejaban el partido en tablas al descanso con un 42-42 después de dos cuartos en los que la intensidad reinó sobre el parqué del Sara Gómez.

Segunda mitad

Luego del emotivo homenaje en el que se retiró la camiseta de Gus Andújar, el balón volvió a botar sobre el Sara Gómez. Los de Luis Gabín salieron con un punto más de intensidad para romper cuanto antes el enfrentamiento.

Los vilagarcianos consiguieron la victoria en casa MONICA VILA

Un muy buen tercer cuarto en ataque encaminó el partido para el Sigaltec CLB. Pablo Fernández volvía a ser determinante en ataque, muy certero en el tiro exterior. Los locales consiguieron adueñarse del rebote defensivo, mientras que Betanzos comenzaba a mostrar carencias. Así, a pesar de los intensos e igualados minutos finales, sumaron una nueva victoria.