El Sigaltec, a combatir el oficio del Betanzos para sumarse al homenaje a Gus Andújar

El presidente de la Federación Gallega junto a Gustavo Andújar en el último partido que jugó el pívot vilagarciano el pasado curso en el Sara Gómez| Gonzalo Salgado

El Sigaltec CLB recibe esta tarde al Ineltron Santo Domingo Betanzos a las 19 horas en la vigésimo primera jornada de liga de Tercera FEB. Una cita marcada por el homenaje que brindará el club vilagarciano al excapitán Gus Andújar, cuya camiseta con el dorsal 5 será retirada y colgada del pabellón en un acto que se celebrará en el descanso.

Tras cinco derrotas seguidas, el ánimo del equipo de Luis Gabín no decae, pese a verse en el penúltimo puesto de la clasificación. “Somos conscientes de que nuestro objetivo es ganar el mayor número de partidos posible, entonces, cada partido es una oportunidad nueva” explica el técnico. “Obviamente no es lo mismo que cuando estás en una racha ganadora, pero nuestro foco siempre está en el siguiente”.

Gabín cree que el homenaje a Gus, que conllevará un aumento de afluencia en el pabellón al ser entrada gratuita, repercutirá positivamente en la energía de su equipo, sobre todo por la autoridad que el legendario jugador vilagarciano ha tenido y todavía tiene en el vestuario. “Menos Mateo y Miguel todos han compartido equipo con él y ha sido un referente para todos los últimos años, sobre todo cuando había momentos difíciles. Estoy seguro que nos va a echar una mano una vez más”, explica Luis Gabín.

Álvaro Rodríguez está casi descartado por lesión, mientras que Mateo Bello sigue entre algodones. El Betanzos es séptimo con nueve victorias, tres más que los vilagarcianos. En su filas milita el veterano ala-pívot Marcos Rozas, que jugó en el Inelga hace casi dos décadas y coincidió con Gus. Rozas, a sus 42 años, cumple ya 19 temporadas en EBA y lleva 4.996 puntos, por lo que puede llegar a los cinco mil putos en liga curiosamente en Vilagarcía, en caso de que viaje con el equipo, ya que no lo está haciendo a todos los desplazamientos.

Análisis del rival

“Es un equipo veterano, la mayoría de los jugadores llevan muchos años jugando juntos y se conocen muy bien, han jugado mucho tiempo en esta liga peleando por salvarse y saben manejar este tipo de partidos”, explica Gabín. “Nos van a exigir estar muy concentrados y cometer pocos errores porque son especialistas en castigar despistes”.

El base Jorge Abelleira, que promedia más de 20 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias por partido, “es de los mejores de la liga a la hora de controlar el ritmo de los partidos y sacar el contraataque”. Está secundado por el escolta anotador “de mucha calidad” Daniel Martín y por el interior Luis Portilla, “con una visión de juego increíble, uno de los mejores pívots pasadores de la liga”. A ellos se suman Miguel Latas y Randolph Acevedo, “que hacen mucho daño en el rebote” y jugadores jóvenes de la cantera que juegan “con muchísimo descaro y si tienen acierto en el triple pueden hacer daño”, avisa Gabín.

A pesar del potencial y el oficio del Betanzos, el Sigaltec confía en sus opciones, y estas pasan por “controlar el rebote”, aspecto que fue clave en la derrota en la primera vuelta por 73-68, cuando los betancerios capturaron 53 por sólo 25 los vilagarcianos. Además, el técnico local apunta otras claves: “evitar que Abelleira domine el ritmo del partido, minimizar los errores y no tener despistes, sobre todo en el balance defensivo”. Se espera una gran y emotiva tarde de basket.