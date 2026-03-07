Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

El Cortegada madruga y viaja a Lleida dispuesto a dejar encarrilada su presencia en la fase

Las locales están en descenso y no pueden fallar. Manu Santos apunta a la defensa y a entrar bien al partido, tras muchas horas de viajes y esperas, como claves (18.30 horas)

Gonzalo Sánchez
07/03/2026 05:25
El Cortegada aspira a sumar hoy su sexta victoria consecutiva
Al Mariscos Antón Cortegada le toca madrugar hoy para desplazarse a Cataluña, donde esta tarde visita al Robles Lleida a las 18.30 horas en el pabellón Barris Nord en busca de su sexto triunfo consecutivo. A las 6.30 de la mañana parte el equipo desde Vilagarcía con destino al aeropuerto de A Coruña, desde donde volará a Barcelona para llegar a media mañana. Desde allí se desplazará en furgoneta durante dos horas a Lleida para almorzar, antes de afrontar el duelo por la tarde ante un rival que es antepenúltimo con un balance de 5 victorias y 15 derrotas.

Con todas sus jugadoras disponibles, Manu Santos sabe que para las catalanas “es una de sus últimas balas en casa”, puesto que ocupan plaza de descenso con una desventaja de tres triunfos sobre el equipo guipuzcoano de Ointxe, a falta de seis jornadas para el final de liga.

Lleida sumó tres de sus cinco victorias en su pista, la última hace cuatro jornadas ante Boet Mataró. En sus filas destacan la ala-pívot húngara Laura Biczó, máxima anotadora del equipo con 11,5 puntos de media, Leticia Conca, también con pasado en Barakaldo, y las tiradoras Andrea Fernández e Iris Tribo. 

“Es un equipo que juega a ritmo, no contemporiza demasiado, con un estilo de buscar el uno contra uno, dividir y doblar balones, buscando tiros abiertos”. Por ello Santos apunta una vez más a la defensa como clave para poder ganar esta tarde. “Tenemos que estar vivas en defensa y a partir de ahí, marcar nosotras el ritmo”, advierte. 

La puesta en escena también será clave. Ganar es fundamental para encarrilar la presencia en las eliminatorias de ascenso, ya que permitiría al Cortegada tener una ventaja de tres victorias sobre el quinto clasificado a falta de cinco jornadas para el final de la fase regular.

