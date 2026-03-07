El Cambados busca oxígeno en el derbi ante un Céltiga que mira hacia arriba

Gonzalo disputa un balón en el aplazado ante el Compostela Gonzalo Salgado

El Céltiga FC levanta el telón del Salvador Otero mañana a las 12:00 horas pare recibir al Club Juventud Cambados. Un derbi al que los de Pénjamo llegan con la urgencia de sumar de tres para alejarse de los puestos de descenso, mientras que los de Luis Carro buscan volver a la zona noble de Tercera RFEF, de la que se encuentran a dos puntos.

Los isleños siguen lastrados por el número de lesionados, y es que Hugo, Carlos, Arnosi y Álex Rodríguez son bajas seguras para el combinado local por lesión, además de Guille y Anxo, que cumplen ciclo de tarjetas. Dentro de los 16 convocados, hay varios futbolistas que no pudieron completar la semana de entrenamiento, por lo que Luis Carro terminará de definir la convocatoria con los juveniles.

"Gracias a los juveniles nuestra semana fue buenísima. Nos echan una mano muy buena para completar y nos ayuda", dice Luis Carro. El regreso al Salvador Otero tras la jornada de paró llega con una importante carga emocional al tratarse de un derbi, a la par que el alto nivel de exigencia al que los isleños ya están acostumbrados.

"Sabemos que son partidos que nos exigen muchísimo, seguramente en los últimos duelos contra ellos se decidieron en pequeños detalles", comenta el técnico del Céltiga FC sobre su próximo rival.

Céltiga vs Barco MONICA VILA

"Por la clasificación puede parecer otra cosa, pero son el tercer equipo menos goleado de la categoría, y eso dice muchísimo de ellos. Les cuesta un poco más hacer gol, sino estaríamos hablando de otro contexto para ellos", destaca Carro.

Lo cierto, es que en el papel de visitante, el Juventud Cambados suma una victoria, seis empates y tres derrotas en lo que va de temporada, así como nueve goles a favor y 11 en contra. "Es un equipo al que es muy difícil ganarle y encajarle gol. Nos va a exigir mucho en ese aspecto, nosotros tendremos que subir nuestra concentración y exigencia en el aspecto defensivo", insiste Luis Carro.

Como local, el Céltiga FC acumula siete victorias, dos empates y tres derrotas en 12 partidos, además de 24 goles a favor y 16 en contra. Antes del derbi, los de Luis Carro se colocan sextos con 31 puntos, a solo dos de volver a entrar en la zona de play-off, en la que ahora se coloca quinto el Alondras con 33.

"Todo lo que hacemos bien a nivel ofensivo pierde un poco de mérito porque nuestro trabajo defensivo no es el que debería ser, esperamos solventarlo y manejar bien el contexto emocional para que se de el partido que nosotros queremos. Va a ser difícil pero tenemos ganas de volver a competir", recalca Luis Carro.

El Cambados necesita gol

El Club Juventud Cambados viene echando en falta acierto en el último tercio del campo durante las últimas jornadas, y es que a pesar de que el cuadro de Pénjamo haya conseguido mejorar su presencia en área rival, el balón sigue sin entrar.

Para el derbi, Pénjamo no podrá contar con Fran, que se lesionó durante un choque en el partido aplazado con el Compostela, ni con Matos. "Creo que el equipo está trabajando bien pero nos falta ese último paso para hacer gol y poder sumar de tres que lo necesitamos para poder cumplir nuestro objetivo", comenta Pénjamo.

"Enfrente vamos a tener a un rival con mucho potencial y trabajo, con mucha capacidad a nivel ofensivo. Creo que tenemos que tener controlados a sus jugadores avanzados", destaca el entrenador del Juventud Cambados sobre su próximo rival.

Además, el técnico hace hincapié en la importancia de salir enchufados desde el principio. "Tenemos que estar desde el inicio metidos en el partido y controlar lo emocional que supone un derbi para poder adaptarnos a los distintos escenarios que se planteen durante el partido", recalca.