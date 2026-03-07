El Boiro busca volver a la senda de la victoria a costa del Silva SD

Yosi disputa un balón en el Municipal de Burgáns MONICA VILA

El CD Boiro visita mañana a las 12:30 horas a un Silva SD en apuros. Los de José Tizón visitan A Grela 1 con el objetivo de volver a la senda de la victoria después de acumular tres derrotas y dos empates en las últimas cinco jornadas. Enfrente tendrán a un rival que necesita sumar de tres para salir de las plazas de descenso, y que en las últimas jornadas lleva tres derrotas y dos victorias.

Por el lado local son baja Lema, Márquez, Ares y Nico Mosquera, mientras que recuperan a Moure tras cumplir ciclo de tarjetas. Por parte del Boiro son baja Adri Castro, que se tuvo que retirar del césped en el derbi ante el Juventud Cambados, y Juanpa Barros, que todavía no ha podido vestir la boirense desde su fichaje.

Los de Tizón aterrizan en A Coruña con la décima plaza bajo el brazo después de caerse de los puestos de play-off. Con 30 puntos, volver a sumar de tres se convierte en el gran objetivo de un Boiro que necesita mordiente en el último tercio del campo.

"Nos medimos a un equipo muy físico, que maneja muy bien las transiciones y el balón parado, además vienen en una buena dinámica", explica el entrenador del CD Boiro. "

Va a ser un partido de guerra, tenemos que estar muy concentrados y ser responsables en todas las acciones para poder hacernos con los tres puntos. Las reducidas dimensiones del campo también van a condicionar el partido", recalca Tizón.

Como visitantes, los boirenses llevan cuatro victorias, cuatro empates y tres derrotas, además de 11 goles a favor y ocho en contra. El Silva, por su parte, acumula tres victorias, dos empates y siete derrotas en el papel de local, así como nueve goles a favor y 17 en contra.