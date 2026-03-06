Buen estreno de la flota arousana en el selectivo de Trasona

Adrián Sieiro y Manu Fontán se metieron en la final de C1 500 cedida

La armada arousana inició hoy en Trasona el primer control selectivo de la temporada que organiza la Real Federación Española de Piragüismo a lo largo del fin de semana en C1 y K1, en categorías Senior y Sub 23, sobre diferentes distancias de 200, 500 y 1.000 metros. En juego se ponen las plazas para representar a España en las dos primeras copas del mundo, en Szeged del 8 al 10 de mayo, y Brandemburgo del 14 al 17 de mayo, a las que asistirán deportistas que ganen el selectivo y en algunos casos, segundos clasificados.

En Trasona se define una primera parte del equipo nacional de sprint de la temporada 2026, que tendrá continuidad en el siguiente selectivo los días 9 y 10 de abril en Verducido. Hoy se disputaron las primeras clasificatorias sobre las distancias de 500 y 200 metros con una amplia representación arousana. Nerea Novo (Náutico Pontecesures) y Valeria Olivera se metieron en la final de C1 500 que se disputa este sábado. La grovense lo hizo directamente al ser tercera en la segunda serie. Novo fue sexta en la primera, en la que se estrenó la joven Lara Remigio (Náutico O Muiño), y la cesuñera se ganó su billete a la final al vencer en la semifinal posterior.

En C1 500 masculino, Adrián Sieiro y Manuel Fontán (Náutico O Muiño de Ribadumia) se metieron en la final al ser primero y segundo en la segunda semifinal. Raúl Fernández (As Torres) remará la final B al ser cuarto en su semifinal, mientras que sus compañeros Jairo Zutira y Pedro Torrado fueron séptimo y noveno. Sara Durán (Piragüismo Portonovo) fue sexta en la tercera de las semifinales de K1 500, por lo que se metió en la final B. Mientras que Lucía Val (Piragüismo Rías Baixas) consiguió su billete a la final A.

Por la tarde se disputaron las regatas sobre la distancia de 200 metros. De nuevo Valeria Oliveira y Nerea Novo lograron clasificarse para la final al acabar segunda y tercera en una semifinal en la que Lara Remigio hizo una gran regata y fue cuarta, por lo que remará la final B. En la prueba femenina de Kayak, Lucía Val logró su pase a la final al ser tercera en la segunda semifinal, en la que su compañera Yaiza Novo acabó séptimo. Sara Durán, por su parte, también fue séptima en la primera de las tres semifinales. Este sábado se disputan las finales sobre 500 y 200 metros y las clasificatorias de 1.000 metros.