Vilagarcía acoge una nueva edición de Special Olympics: Los juegos más inclusivos llegan el sábado a Fexdega

Presentacion del evento Mónica Ferreirós

Las Special Olympics Galicia regresan el sábado al recinto de Fexdega, donde se celebrará la XXI edición de los Xogos Autonómicos, en la que participarán 132 deportistas llegados desde todos los puntos de la comunidad autónoma. Junto con 32 entrenadores y todo el personal voluntario, miembros de la organización y servicios de emergencia sumarán cerca de 200 personas para una jornada que estará cargada de emoción, superación e inclusión, los tres ingredientes principales de la cita.

En los campeonatos individuales, los juegos serán tenis de mesa, bádminton, destreza en tenis (prueba recreativa) y juego de llave. Además, habrá una competición adaptada en pruebas motrices en las siguientes disciplinas: desplazamiento, tiro a portería con stick, recepción y pase de pelotas y tiro de precisión (las cuatro son nuevas en los campeonatos). Junto a estas, las clásicas: lanzamiento a canasta, lanzamiento de precisión, tiro a portería, raquetas y pelotas, equilibrio dinámico y desplazamiento con diferentes apoyos. La cita comenzará con la lectura del lema de Special Olympics por parte de un deportista de Con Eles: ‘Quero gañar, mais se non o acado, deixádeme ser valente no intento”.

Cuestión de "xustiza"

En la presentación de la gran cita del deporte de personas con discapacidad, el alcalde, Alberto Varela, incidió en que no es la primera vez que Vilagarcía acoge los campeonatos de Special Olympics, “nin será a última”. A este respecto, destacó la colaboración entre Concello, Diputación y Xunta en una demostración, dijo, de que el entendimiento es esencial para lograr una sociedad mejor es “unha cuestión de xustiza”. Además, destacó que “nestes tempos nos que o mundo anda revolto, desfrutemos do espectáculo que nos van dar estes desportistas”. En la misma línea incidieron el diputado provincial Javier Tourís y la representante de la Xunta, Blanca García Señoráns. Por su parte, el gerente de Con Eles, Ignacio Rey, y el presidente de Special, Eladio Fernández, incidieron más en los aspectos técnicos del evento, en los que habrá novedades.