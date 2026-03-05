Jéssica Bouzas doblega a la brasileña Maia en Indian Wells

Jessica Bouzas Maneiro durante un partido de esta temporada e el Dubai Tennis WTA Championships ALI HAIDER - EFE

Jéssica Bouzas ganó a la brasileña Beatriz Haddad Maia en primera ronda de Indian Wells por 6-1, 6-7 y 6-1 en 2 horas y 18 minutos. Es el primer triunfo de la temporada en un torneo WTA 1000 para la arousana, que volvió a doblegar a Maia como ocurrió en abril en la República Checa, cuando le ganó en tres sets en la Billie Jean King Cup.

El partido empezó bien para la vilagarciana, que ganó los tres primeros juegos en la pista 6 del Indian Wells Tennis Garden, aunque no fueron un camino de rosas. Levantó un 15-40 en el primero y tuvo que emplearse durante casi un cuarto de hora para romperle el servicio a la brasileña en el segundo.

La gigante zurda de Sao Paulo (mide 1.95 metros) no era capaz de dominar a Jéssica a base de palos con su "derecha" porque la gallega no se limitaba a defender y se movía mejor en pista, pero apoyada en su potente primer saque, la brasileña estrenó su casillero de puntos en el cuarto juego. Ni eso descentró a Bouzas Maneiro, que se sentía superior en los intercambios desde el fondo de la pista (4-1).

En el quinto juego, Maia volvió a sentir la presión de Jéssica al resto, que la superó en dos ocasiones en la red cuando intentó hacer saque y volea. Cayó un nuevo break y la joven de 23 años sacó para ganar el primer set. No tuvo problemas para cerrarlo porque Maia no encontraba su ritmo desde el fondo de la pista, completamente superada por la fiabilidad y regularidad de la de Vilagarcía.

Fueron 35 minutos de muy buen juego de Jéssica Bouzas (6-1), el mejor estreno posible. Mientras que la que fue número 10 de del mundo en 2023, cuando llegó a semifinales de Roland Garros, se fue al vestuario para tratar de reiniciarse mentalmente y quebrar la velocidad de crucero que había cogido la española. Tras el parón de casi diez minutos, Maia inició el segundo set al saque y se puso por delante en el marcador por primera vez en el partido, consolidando la ventaja con su primer break (2-0). Pero ni el tanteo en contra, ni los gritos de rabia de la brasileña, ni el apoyo que esta tenía del público intimidaron a Bouzas, que siguió a lo suyo desde el fondo de la pista e hizo un contrabreak para aplacar el despegue de su rival.

El partido se igualó. Fue un toma y daca. Con 6-5 a favor de la brasileña, Jéssica no falló con su saque y forzó el tie-break. Aunque lo empezó bien, mandando 3-2, su rival lo jugó mejor y se anotó cuatro puntos seguidos que le dieron tres oportunidades de set. Aprovechó la tercera, con saque y volea en la red, para igualar el partido después de 68 minutos de dura disputa.

Jéssica Bouzas no se vino abajo, pese a que la inercia que había tomado el duelo era peligrosa. Se apoyó en su saque para ganar confianza y consiguió un break que le dio ventaja. La consolidó, mientras su rival ya cometió más errores. Con 4-1 volvió a romper el saque de la brasileña y solo tuvo que cerrar el partido. Lo hizo con tres muy buenos saques, dos de ellos directos, firmando un muy buen día en este apartado, al ganar 13 de sus 14 turnos al servicio.

El destino, o en este caso el sorteo, ha querido que Bouzas se cruce en segunda ronda contra otra jugadora a la que ganó en Ostrava en la clasificatoria de la BJK Cup, la joven checa Linda Noskova de 21 años. En abril, cuando la arousana se impuso en dos sets, era la número 33 del mundo, pero en la actualidad es la 14 tras ser finalista en octubre en el WTA 500 de Tokio y en el WTA 1000 China Open.