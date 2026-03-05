El Umia elimina al Ribadumia desde la tanda de penaltis

El Umia se rehizo a la goleada encajada el domingo en San Pedro Gonzalo Salgado

El Umia se clasificó para los octavos de final de la Copa Diputación al derrotar al Ribadumia en el derbi local en la moche del miércoles desde la tanda de penaltis. No hubo goles tras noventa minutos de juego en A Senra, donde los visitantes se replegaron muy bien sin balón dificultando la circulación de los locales, y apostaron por las contras.

En la primera parte no hubo mucho juego vistoso y sí varias ocasiones del Ribadumia, primero un centro de Pedro Giménez rematado por Lucas, al que el meta Fernando respondió con una buena parada con su mano izquierdo. Y también en un córner que salvó en línea de gol Truji. En la segunda parte el equipo de Preferente trató de irse hacia adelante, pero sin presionar alto. Con la entrada de Xavi Ares el Umia tuvo más control de juego, pero le siguió costando generar ocasiones claras. Con Cheri y Fernando en el campo, el Ribadumia consiguió que el partido no se volviese un correcalles, lo que no evitó una clara ocasión de Cavani, cuyo remate atrapó Roi.

La eliminatoria se resolvió en la tanda de penaltis, donde el meta visitante Fernando Abal fue el gran protagonista al detener tres penaltis, el último lanzado a lo Panenka por Joel.

Debutó en los visitantes el mediocentro Adrián Fernández, fichaje que llega procedente del Bastavales y que también jugó en el Juvenil de Ponteareas y en el Beluso.

El Umia se medirá en octavos de final al Atlético Combarro a domicilio. Las otras eliminatorias en la delegación de Pontevedra serán Unión Dena vs Portonovo y Soutomaior vs Villalonga, a la espera de que resuelva el próximo martes, día 10, el duelo entre Campolameiro y San Martín, cuyo ganador visitará al Noalla en octavos.