El fútbol de O Salnés calienta motores para su particular “Super Sunday”

Julio controla el balón presionado por Tiko durante el partido de la primera vuelta en la que se impuso el Céltiga en Burgáns Mónica Ferreirós

El fútbol de O Salnés vivirá este domingo su particular “Super Sunday” con la disputa de dos apasionantes derbis con mucho en juego en Tercera RFEF y Preferente. El menú arrancará por la mañana en el Salvador Otero, donde a partir de las 12 horas se medirán Céltiga y Cambados. Un duelo que se ha convertido en un clásico los últimos años, primero en Preferente y ahora en la categoría nacional. Y por la tarde, a partir de las 16.45 horas, Baltar será el escenario del derbi local por excelencia del Concello de Sanxenxo, otro clásico, que cruzará a Portonovo y a Villalonga.

A pesar de ser dos recién ascendidos, Céltiga y Cambados llegan al último tercio de liga con diferentes miras. Los isleños, de la mano de Luis Carro y conjuntamente con el Atlético Coruña Montañeros, son la revelación de la categoría. Suman 31 puntos tras 22 jornadas, por lo que están a un par de victorias de certificar el objetivo inicial de la permanencia. Pero el Céltiga no se conforma con eso. Quiere mantenerse en la pugna por el play-off, ya que sólo le separan dos puntos del Alondras, quinto clasificado, cuando quedan algo más de dos meses de liga. En A Illa tienen marcado en rojo en el calendario la visita del Cambados. Y es que un triunfo les daría la tranquilidad absoluta para celebrar su centenario, con una sustancial ventaja sobre la zona de descenso.

Muchas bajas locales y lesión de Fran

El parón liguero no ha llegado en un mal momento para el cuadro rojiblanco, ya que en la enfermería hay bastantes jugadores con problemas: Hugo, Carlos, Táboas, Álex, Arnosi y Óscar. Además Dani Prada está fuera y Anxo y Guille también se lo pierden por sanción.

El Cambados, por su parte, no ha tenido descanso, puesto que disputó el aplazado contra el Compostela que le reforzó en lo anímico por las buenas sensaciones de juego y el punto sumado. Pero pagó peaje al perder a otro jugador. El central Fran, que sufrió una fractura en un dedo de su mano derecha que le obligó a pasar por quirófano esta misma semana. El conjunto amarillo pierde a su capitán prácticamente para lo que resta de liga, ya que le han colocado varios tornillos en la mano y una férula que tendrá que llevar varias semanas. Es otra baja sensible en defensa, que se une a las de Hugo Táboas y Ranca, que dejaron el equipo en enero, por lo que Pénjamo ha perdido potencial porque sólo llegó Fran Matos en el mercado invernal.

El rey del empate (11 en 22 partidos) cruzará el puente el domingo obligado a sumar para no caer a descenso directo y tratar de recortar distancia con el Viveiro, que le lleva 7 puntos, dada la delicada situación de la Sarriana en Segunda RFEF, que podría provocar un cuarto descenso en Tercera. El Cambados lleva 11 partidos sin ganar, pero no hay mejor ocasión que un derbi, entre dos equipos y técnicos que se conocen a la perfección, para reencontrarse con la victoria.

Se espera un ambientazo el domingo en Baltar con presencia de ambas aficioneso Gonzalo Salgado

En el derbi de Preferente se espera un ambientazo en Baltar. También hay mucho en juego. Los locales están en play-off con seis puntos de ventaja sobre los celestes. El partido es una oportunidad, la de dejar descolgados a los vecinos en el camino al ascenso y la de engancharse de lleno a la pelea en el caso visitante. Ambos llegan en un buen momento anímico, nada que ver con lo sucedido en la primera vuelta.

La dinámica del Portonovo es extraordinaria. Ganó once de sus últimos catorce partidos. Pasó de ser penúltimo a principios de noviembre a comenzar marzo ubicado en la cuarta plaza, con los mismos puntos que el Porriño, que es tercero. Los celestes acumulan nueve partidos seguidos sin perder, una racha en la que los empates (6) les ha penalizado para recortar más terreno con la zona alta. Pero las tres última victorias en casa refuerzan su ánimo de cara a duelo de rivalidad, en el que no hay favorito.