Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Club Salvamento Vilagarcía se sube al podio en la Liga Gallega de Primera División

Acabó tercero tras la competición de Caldas, donde el equipo máster fue sexto en el Autonómico el sábado

Gonzalo Sánchez
05/03/2026 15:17
Los deportistas júniors del club tuvieron una destaca actuación en la piscina Antía García de Caldas cedida
Los deportistas júniors del club tuvieron una destaca actuación en la piscina Antía García de Caldas cedida
cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Club Salvamento Vilagarcía acabó sexto en el Campeonato Gallego Máster celebrado el sábado en la piscina Antía García de Caldas, donde destacó Bárbara Vázquez Nauss (Máster 40–49), que logró un pleno histórico al proclamarse campeona gallega en las cuatro pruebas disputadas: 100 metros obstáculos, 100 metros socorrista, 100 metros remolque con aletas y 50 metros remolque de maniquí. 

También subieron al podio Fernando Vicente Davila (Máster 50–59): oro en 50 metros remolque, plata en 100 metros socorrista y bronce en 100 metros obstáculos; y Belén Pérez Quintela (Máster 50–59): doble bronce en 100 obstáculos y 50 remolque. Además de un 4º y 5º puesto en pruebas de remolque y socorrista. 

Bárbara Vázquez, Fernando Vicente y Belén Pérez se subieron a varios podios en Autonómico Máster celebrado en Caldas
Bárbara Vázquez, Fernando Vicente y Belén Pérez se subieron a varios podios en Autonómico Máster celebrado en Caldas
cedida

El domingo, en el mismo escenario, el club acabó tercero en la Liga Gallega de Clubes de Primera División, dominando en júnior y en las pruebas de relevo. Yago Vicente logró tres otros, Pedro Costa se colgó un oro y dos platas, mientras que Noemí Espada ganó un oro y un bronce. También destacaron Irene González, Anxo Tourís, Anne Vicente, Mariña Cores, Damián Lage, Xoel Castro y Laura Touceda. 

El club volverá este fin de semana a Caldas para disputar el Autonómico cadete y juvenil. Cabe recordar que la entidad fue cuarta en categoría femenina y quinta en la general en el Campeonato Gallego Infantil celebrado en A Coruña, donde presentó a once deportistas. 

Once deportistas del club compitieron en la piscina de Riazor en el Autonómico Infantil
Once deportistas del club compitieron en la piscina de Riazor en el Autonómico Infantil
Cedida
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina