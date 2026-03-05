El Club Salvamento Vilagarcía se sube al podio en la Liga Gallega de Primera División

Los deportistas júniors del club tuvieron una destaca actuación en la piscina Antía García de Caldas cedida cedida

El Club Salvamento Vilagarcía acabó sexto en el Campeonato Gallego Máster celebrado el sábado en la piscina Antía García de Caldas, donde destacó Bárbara Vázquez Nauss (Máster 40–49), que logró un pleno histórico al proclamarse campeona gallega en las cuatro pruebas disputadas: 100 metros obstáculos, 100 metros socorrista, 100 metros remolque con aletas y 50 metros remolque de maniquí.

También subieron al podio Fernando Vicente Davila (Máster 50–59): oro en 50 metros remolque, plata en 100 metros socorrista y bronce en 100 metros obstáculos; y Belén Pérez Quintela (Máster 50–59): doble bronce en 100 obstáculos y 50 remolque. Además de un 4º y 5º puesto en pruebas de remolque y socorrista.

El domingo, en el mismo escenario, el club acabó tercero en la Liga Gallega de Clubes de Primera División, dominando en júnior y en las pruebas de relevo. Yago Vicente logró tres otros, Pedro Costa se colgó un oro y dos platas, mientras que Noemí Espada ganó un oro y un bronce. También destacaron Irene González, Anxo Tourís, Anne Vicente, Mariña Cores, Damián Lage, Xoel Castro y Laura Touceda.

El club volverá este fin de semana a Caldas para disputar el Autonómico cadete y juvenil. Cabe recordar que la entidad fue cuarta en categoría femenina y quinta en la general en el Campeonato Gallego Infantil celebrado en A Coruña, donde presentó a once deportistas.