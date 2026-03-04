Ribadumia y Umia se cruzan esta noche en un interesante derbi copero

El Ribadumia quiere trasladar su buen momento liguero a la Copa Gonzalo Salgado

Ribadumia y Umia se miden esta tarde noche a las 20.45 horas en el campo de A Senra en un interesante derbi local en el que está en juego el pase a los octavos de final de la Copa Diputación. Los dos equipos del Concello, que llevan tendencias opuestas en sus respectivas ligas, quieren seguir avanzando en la competición copera, donde espera en octavos de final el Atlético Combarro.

Las otras eliminatorias de la delegación de Pontevedra están prácticamente definidas y serán Unión Dena vs Portonovo y Soutomaior vs Villalonga, a la espera de que se dispute la próxima semana el Campolameiro vs San Martín, cuyo vencedor visitará en octavos al Noalla.