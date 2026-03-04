Pedro Bouzada se abre paso en el Sevilla tras marcar por segunda jornada consecutiva

Pedro Bouzada maneja el balón durante un entrenamiento con el primer equipo del Sevilla cedida

Pedro Bouzada volvió a marcar con en el equipo juvenil del Sevilla, que milita en el grupo IV de División de Honor. El joven vilagarciano lleva cuatro tantos en liga actuando como lateral izquierdo en el conjunto hispalense. El fin de semana anotó con en Ceuta ante el Sporting Atlético en el triunfo por 1-4. Y esta tarde repitió, con un golazo, en la victoria del Sevilla juvenil sobre el conjunto granadino del Arenas de Armilla (7-1).

Bouzada, que llegó al Sevilla este verano procedente del Arosa, ya había marcado en el empate 3-3 ante el Córdoba y en la victoria por 4-0 ante La Mosca esta temporada.

Completamente adaptado a la ciudad, donde compagina el fútbol con sus estudios universitarios de Administración y Dirección de Empresas, el vilagarciano sigue acumulando experiencia y minutos (lleva más de mil) en un equipo juvenil sevillista que marcha tercero en liga por detrás de Betis y Granada. Además, ya ha debutado con el segundo filial, el Sevilla C que milita en Tercera RFEF, y ha tenido la oportunidad de acudir a varias sesiones de entrenamiento con el primer equipo.

Pedro es uno de los jóvenes futbolistas arousanos que están brillando esta temporada en División de Honor lejos de casa. Otro caso es el del portonovés Adrián Ochoa, que también disfruta de su primera experiencia en el Valencia, donde es el máximo goleador del grupo VII con 16 tantos.

El ex del Arosa y Pontevedra está siendo una pieza clave en su equipo, que lidera la liga con 50 puntos, los mismos que tiene el Levante. Ochoa no faltó a su cita con el gol en el último partido, saldado con un 4-0 a favor del Valencia ante el Talavera.

Más cerca, en A Coruña, otro futbolista arousano está marcando diferencias esta temporada en el grupo I de División de Honor. Se trata del cambadés Lucas Castro, que el fin de semana anotó un “hat-trick” en el triunfo por 3-0 del Deportivo ante el Lugo.

Lucas lidera la tabla de goleadores con 18 tantos, a pesar de que su posición es la de centrocampista, y su equipo también se mantiene en lo más alto de la clasificación, a la espera de medirse al FC Barcelona en Lugo el próximo jueves 12 de marzo en la semifinal de la Copa del Rey juvenil.