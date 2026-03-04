Leyre Villamediana logra un destacado séptimo puesto en la Copa de Europa júnior de judo

Leyre Villamediana, del Judo Club Pontevedra, tuvo una destaca actuación en Móstoles Judo Club Pontevedra

La judoca vilagarciana Leyre Villamediada tomó parte en la Móstoles Junior European Cup, campeonato del circuito oficial de la Federación Europea y la Federación Internacional de Judo, celebrado el pasado fin de semana en el Polideportivo PAU-4 Sur de Madrid. Este campeonato clasificatorio reunió a medio millar de participantes en representación de 23 países, con destacadas jóvenes promesas europeas de alto nivel, por lo que se considera una de las citas de judo júnior más importantes del calendario internacional.

Leyre formó parte de la nutrida categoría de -63 kg., con 50 deportistas participantes de élite europea, ganando en primera ronda a la portuguesa Leonor Costa. Posteriormente perdió su siguiente combate ante la francesa Manon Agati-Alouache entrando en repesca y remontando con dos victorias consecutivas ante también rivales francesas. Ya en la senda hacia la medalla de bronce cedió ante la actual campeona de España de la categoría, María del Rocío Arcones, logrando finalmente un gran séptimo puesto en esta importante cita del circuito junior europeo de judo.

Portugal y República Checa, próximos destinos

Casi sin descanso, Leyre Villamediana saltará de nuevo a un tatami europeo este fin de semana, con motivo de la celebración de la Copa de Europa Júnior de Portimao en Portugal. En esta ocasión la judoca arousana participará formando parte del equipo convocado por la Federación Gallega de Judo para disputar el campeonato, copando puesto de cabeza de serie en su categoría de peso.

Tras esta competición estará concentrada del 9 al 14 de marzo en el Sport Centre de Nymburk, en la República Checa, donde también formará parte del grupo de deportistas convocados por la Federación Gallega de Judo que participarán en el Nymburk EJU OTC Training Camp, prestigioso campo de entrenamiento de la European Judo Federation con más de 700 judocas inscritos de talla internacional.

Por otro lado, profesores y alumnos de la escuela de judo de Pontevedra y de Vilagarcía de Arousa del Judo Club Pontevedra se concentraron este pasado sábado en el gimnasio Gym Urban para realizar un entrenamiento específico con los objetivos de adecuación técnico-táctica y preparación de las citas competitivas de este mes, con varios competidores de las categorías infantil, cadete, júnior y sénior que participarán en la Súper Copa de España Absoluta, la 5ª Jornada de la Liga Galicia Rías Altas de Judo y el Campeonato de Galicia Escolar.