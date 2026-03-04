El Vilanova sigue en ascenso

Formación del Rías Baixas, que está peleando por regresar a la máxima categoría del fútbol veterano en la delegación de Pontevedra Gonzalo Salgado

El Vilanova se impuso 4-2 al Godos el sábado en O Terrón y mantiene la segunda plaza en el grupo 2 de la tercera categoría de veteranos en la delegación de Pontevedra. Aunque se adelantaron en el marcador los caldenses con los goles de Ervin Trejos y Álvaro Abalo, los locales le dieron la vuelta al marcador en la última media de hora de partido por medio de Aitor Acha, Manuel Abal (2) y Adrián Camiño. El Armenteira, que protagonizó la goleada de la jornada al ganar 0-10 al CAB Enovín, sigue en lo más alto con un punto de ventaja sobre el Vilanova, mientras que el Pontearnelas pierde comba en la pelea por el ascenso al empatar en Noalla (1-1).

En el grupo I de Segunda, el Racing de Cambados no afloja y sigue disparado hacia el ascenso. Este fin de semana le hizo una manita al Abalo, que aguantó hasta los últimos veinte minutos. Catoira y Vilagarcía no fallaron el sábado y mantienen su pelea por la segunda plaza. Los vilagarcianos ganaron en A Rapeira al Portas 1-4, mientras que en As Lombas un gol de penalti de Ángel Isorna decidió el partido para los locales ante el Mosteiro A Barbería de Diego.

En Primera, el Umia superó 2-1 en A Bouza al Soho Cambados, mientras que el Rías Baixas tampoco falló en casa ante el Chispa, por lo que ambos mantienen el duelo por la segunda plaza que da acceso a División de Honor. En la primera se mantiene el destacado Combarro, que ganó 2-0 al Cafetería Vilariño, que continúa en descenso.

Por último, la jornada en División de Honor estuvo marcada por la victoria en el derbi del Cuntis por 1-3 sobre el Caldas en un partido en el que Ramón Eiras hizo un doblete. Los locales siguen hundidos, al igual que el San Pedro, y tampoco mejora su situación un Portonovo que perdió 3-0 con el Alba. En el otro derbi, Céltiga y Sanxenxo empataron 2-2 en A Bouza, donde Diego Lojo hizo un doblete en la última media hora para nivelar un 2-2. Xeve y Chorigal mandan en la tabla y las opciones de contar con un equipo arousano este año en el Campeonato Gallego ya son remotas.