El Sigaltec CLB retirará el sábado la camiseta con el dorsal 5 de Gus Andújar

Gustavo Andújar ha dedicado prácticamente toda su vida a defender los colores de su club Gonzalo Salgado

El Sigaltec CLB rendirá este sábado un particular homenaje al exjugador Gus Andújar, al retirarle la camiseta con el dorsal 5 durante el descanso del partido que enfrentará al equipo vilagarciano contra el Betanzos en el pabellón Sara Gómez. Será por tanto la primera camiseta que se muralice dentro del renovado recinto, para así homenajear la figura y el legado de Gustavo Andújar Negro, uno de los jugadores más emblemáticos de la historia del club.

Gustavo Andújar formó parte de la disciplina del Sigaltec CLB desde categorías base y debutó con el primer equipo en 1996. Entre 1996 y 2009 defendió los colores del entonces Inelga, etapa en la que ejerció como capitán durante muchas temporadas y se convirtió en un referente dentro y fuera de la pista por su liderazgo, compromiso y ejemplo.

Su trayectoria está ligada a la etapa dorada del baloncesto vilagarciano, con títulos de Liga EBA y la disputa de varios play-off de ascenso a la Liga LEB Plata, contribuyendo de forma decisiva a consolidar al equipo como uno de los nombres propios de la categoría a nivel nacional.

Ya retirado y en un momento en el que el club adolecía de jugadores, “Gus” dio el paso de regresar a la entidad con 42 años para echar una mano cuando el equipo militaba en Primera Autonómica, ayudando a devolver al Sigaltec CLB a la categoría en la que él más temporadas compitió: la actual Tercera FEB, objetivo culminado tras un histórico ascenso en Valladolid como cierre a la histórica temporada pasada.

Por todo ello, y como reconocimiento a una trayectoria intachable como capitán, como jugador y como persona, el Sigaltec CLB ha decidido retirar su camiseta número 5, que lucirá para siempre en el pabellón Sara Gómez como símbolo de gratitud y homenaje a su aportación al club y al baloncesto de Vilagarcía.

Desde el Sigaltec CLB se invita a toda la afición y a la ciudadanía a acudir al encuentro del próximo sábado, que será de entrada gratis y comenzará a las 19 horas. Ya no sólo para acompañar al legendario jugador vilagarciano en este acto, que se celebrará en el descanso, sino también para apoyar a los jugadores que dirige Luis Gabín, ya que el partido es muy importante en sus aspiraciones de permanencia.

El Sigaltec lleva cinco derrotas seguidas y está en puestos de descenso a falta de seis jornadas para la conclusión de la liga regular. Necesita cambiar el paso y romper su mala racha. Como local ha ganado cinco de sus diez partidos, por lo que espera que el apoyo del público sea fundamental para sumar su séptima victoria en Tercera FEB.

Enfrente estará un Ineltrón Santo Domingo Betanzos que se impuso en la primera vuelta por 73-68 y ocupa la séptima plaza con tres victorias más que los locales, por lo que tiene encarrilada la permanencia. El equipo de Luis Gabín espera vivir una gran tarde de baloncesto y dedicar una victoria a Gus Andújar el día de su homenaje.